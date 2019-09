Nomine: Marino Ad di Ansaldo Energia, Bisoni presidente di Unicredit

Ansaldo Energia, partecipata tramite Cdp Equity dalla Cassa depositi e prestiti, avrà un nuovo vertice – Unicredit sostituisce Saccomanni alla presidenza

Nuove nomine per Ansaldo Energia e per Unicredit.

Il Consiglio d’amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha designato l’Ingegner Giuseppe Marino come Amministratore Delegato di Ansaldo Energia (AEN), società partecipata tramite CDP Equity.

Il Cda di Unicredit ha invece eletto all’unanimità Cesare Bisoni, docente di Economia dell’Università di Modena, a nuovo presidente della banca in sostituzione di Fabrizio Saccomanni, scomparso in agosto. Bisoni era già presidente ad interim e resterà nel suo nuovo incarico fino al termine dell’attuale board, previsto nel 2021.

Quesat invece l’intera lista di candidati designata da CDP per il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia, che è così composta:

Giuseppe Zampini (Presidente)

Giuseppe Marino (Amministratore Delegato)

Giampietro Castano (amministratore indipendente)

Fabiola Mascardi (amministratore indipendente)

Simone Bergonzi

Fabio Massoli

Il Cda ha inoltre designato:

alla carica di sindaci effettivi, Paolo Biancone e Federica Fiorani

alla carica di sindaco supplente, Samantha Gardin

Giuseppe Marino è laureato in Ingegneria Meccanica e vanta una lunga carriera internazionale. Con l’ingresso in AEN, l’Ing. Marino lascerà la responsabilità di Group COO Rolling Stock di Hitachi e il ruolo di Corporate Officer di Hitachi Ltd. Tokyo.