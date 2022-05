Nomine Generali: Donnet Ceo, Sironi Presidente e Cleva Head of Investor and Rating Agency Relations

Il Cda di Generali ha confermato Philippe Donnet Ceo e nominato Andrea Sironi nuovo Presidente -Fabio Cleva è il nuovo Head of Investor and Rating Agency Relations – Raffo in Generali Italia

Come era nelle previsioni, il nuovo Cda delle Generali, riunitosi oggi per la prima dopo l’assemblea di venerdì scorsi che ha sancito la vittoria della lista del Cda, ha confermato Philippe Donnet nel ruolo di Ceo e nominato Andrea Sironi, già presidente della Borsa Italiana, come nuovo presidente.

Generali ha anche annunciato la nomina di Fabio Cleva a Head of Investor and Rating Agency Relations, con effetto immediato. Cleva – entrato in Generali Investments nel 2003 come Credit Analyst – riporterà direttamente al Group CFO, Cristiano Borean. Cleva prenderà il posto di Giulia Raffo che, dopo aver maturato una rilevante esperienza in ruoli di senior management all’interno del settore finanziario, assumerà il ruolo di Chief Financial Officer di Country Italia & Global Business Lines e di Chief Financial Officer di Generali Italia.

Cleva ha maturato una significativa esperienza nelle aree Finance e Investments, ha ricoperto l’incarico di Chief Financial Officer dell’Asset & Wealth Management e vanta una lunga carriera nel Gruppo. “Avrà la responsabilità di massimizzare l’efficacia dell’interazione del Gruppo con i mercati finanziari e assicurare un dialogo coerente e trasparente con investitori, analisti e agenzie di rating”, si legge in un comunicato di Generali. Fabio ha conseguito il titolo di Chartered Financial Analyst.