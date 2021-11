Nomine Enel, cambiamenti al top management

La società annuncia in una nota che, a partire dal primo dicembre, gli spostamenti riguarderanno la guida della country Italia e della nuova struttura che guiderà il Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Ecco i nomi

Cambiamenti nella prima fila di management in casa Enel. La società annuncia in una nota che, a partire dal primo dicembre, Nicola Lanzetta assumerà la guida della country Italia e Carlo Tamburi sarà a capo del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Da settembre del 2014, Lanzetta – già presidente in diverse società del gruppo – era responsabile del mercato Italia di Enel. È inoltre presidente del Gruppo Energia di Assolombarda e membro del Consiglio Direttivo di Confimprese.





Quanto a Tamburi, ha fatto il suo ingresso in Enel nel 2002, guidando l’area Mergers and Acquisitions; successivamente è stato nominato direttore acquisti, servizi, affari generali e immobiliari e dal 2008 ha ricoperto la carica di direttore della divisione internazionale. Dal luglio 2014 era direttore Italia del Gruppo Enel.

Ora Tamburi diventa il nuovo responsabile del Progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di “guidare l’implementazione di tutte le iniziative ed i progetti in materia di transizione energetica relativi al Pnrr in Italia – precisa la nota – in coordinamento con le linee di business e le funzioni di staff interessate”. Lo stesso manager curerà inoltre “i rapporti con le Istituzioni e gli stakeholder rilevanti per la promozione del posizionamento, dei progetti e delle tecnologie”. Vale ricordare che Enel stima in 5-6 miliardi la ricaduta dei fondi europei sul settore entro il 2026 ma che la maggior parte di questa cifra sarà erogata nei primi tre anni del periodo.