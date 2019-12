Nomine, Cpd rafforza la squadra: 5 nuovi responsabili

Pasquale Salzano è il nuovo Chief International Affairs Officer, Andrea Montanino di Chief Economist, Alessandra Ferone è stata nominata Chief Risk Officer, Manuela Sabbatini Chief Audit Officer e Marco Doglio Chief Real Estate.

Cassa Depositi e Prestiti ha nominato cinque nuovi responsabili scelti tra professionisti esterni e dirigenti interni. Lo comunica la società attraverso una nota.

Nel dettaglio, Pasquale Salzano è il nuovo capo dell’ufficio affari internazionali, Andrea Montanino di capo economista, Alessandra Ferone è stata nominata capo dell’ufficio rischi, Manuela Sabbatini capo dell’ufficio Audit e Marco Doglio capo Real Estate.

Le nomine, spiega Cdp, “si inseriscono in un contesto di sempre maggior coordinamento e sinergia fra le attività del Gruppo – Salzano, Montanino e Doglio assumono anche incarichi ai vertici di società partecipate – ed evidenziano la valorizzazione di competenze e professionalità interne con la crescita di Sabbatini e Ferone”.

Come capo dell’ufficio affari internazionali, Pasquale Salzano, diplomatico ed ex ambasciatore in Qatar, assume anche la carica di presidente di Simest e avrà il compito di dirigere i rapporti internazionali di Gruppo. Prima di entrare in Cdp, salzano è stato vice presidente esecutivo e direttore degli affari istituzionali di Eni, capo dell’ufficio sherpa G8/G20 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la Presidenza italiana del G8 del 2009, direttore all’OCSE.

Il capo economista Andrea Montanino è stato nominato anche presidente del Fondo Italiano di Investimento ed è anche il nuovo responsabile di “Cdp Think Tank”, che comprende le strutture dedicate alle attività di analisi, studi e ricerche. Dirigente Generale al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, Montanino ha svolto numerosi incarichi nel corso della sua carriera fra cui, direttore esecutivo e membro del board del FMI, economista presso la Commissione Europea, direttore del Centro Studi di Confindustria.

Alessandra Ferone, capo dell’Ufficio rischi, avrà il compito di presidiare tutte le attività volte alla valutazione creditizia nonchè alla mitigazione dei rischi finanziari, non finanziari e di conformità, mentre Manuela Sabbatini, che ha assunto l’incarico di Chief Audit Officer dovrà presidiare la completezza, adeguatezza e funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Infine Marco Doglio, già designato nel novembre scorso amministratore delegato di Cdp Investimenti Sgr, ha assunto l’incarico di Chief Real Estate Officer del Gruppo Cdp, con il compito, tra gli altri, di supportare la definizione delle strategie del comparto immobiliare a livello di gruppo, coordinandone le relative attività.