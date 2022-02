Condividi Twitter

Nomine, Cdp chiama Massimo Di Carlo alla direzione dell’area business

Con una lunga esperienza in Mediobanca, il manager co-fondato Muzinich & co lascia illimity per entrare nella squadra Cdp – Nel nuovo incarico risponderà al Ceo Scannapieco

Massimo Di Carlo entra nella squadra Cdp. Dal 1° marzo l’ex di Mediobanca sarà il nuovo direttore dell’area business del gruppo guidato da Dario Scannapieco. Di Carlo proviene da Illimity, dove ha ricoperto l’incarico di Chief lending officer e presidente di Illimity Sgr, l’istituto di credito online fondato e diretto da Corrado Passera. Nel nuovo incarico, Di Carlo risponderà direttamente all’amministratore delegato e direttore generale Scannapieco. Classe 64, dopo la laurea in Economia e Finanza alla Bocconi, Di Carlo inizia il suo percorso professionale in Mediobanca che lo portano a ricoprire il ruolo di vicedirettore generale per 8 anni (dal 2006 al 2014), con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. Insieme ad un team di senior bankers italiani ha fondato nel 2017 Springrowth Sgr, società di gestione patrimoniale specializzata in private debt, poi acquistata un anno dopo da Muzinich & Co, l’asset manager statunitense specializzato nel credito corporate pubblico e privato a livello globale. Nel 2019 entra in illimity come membro indipendente del comitato crediti e investimenti e dal 2021 nel ruolo di Chief lending officer con l’obiettivo di rafforzare il presidio del rischio del credito del gruppo. Dal 2021 è anche presidente di illimity Sgr, società di gestione del gruppo illimity.