NFT, Telepass lancia una collezione di mille opere digitali all’interno della blockchain Ethereum

Saranno disponibili online su un portale dedicato dove gli utenti potranno registrarsi e, successivamente, procedere all’acquisto degli NFT

Telepass entra nell’universo digitale dei Non Fungible Token (NFT). La società della mobilità integrata lancerà mille opere digitali rare e uniche all’interno della blockchain Ethereum (ETH) collegati ai propri servizi: una porta d’accesso esclusiva a contenuti, iniziative ed eventi dedicati.

“Gli NFT aprono la possibilità di rivoluzionare il concetto di loyalty nella mobilità permettendo agli operatori di questo settore sia di condividere i propri utenti sia, al contempo, di risolvere i relativi problemi di privacy. In prospettiva, inoltre, potrebbe essere creato un ponte tra la mobilità reale e quella del metaverso, oltre il Web3”, ha dichiarato Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass.

Gli NFT di Telepass

Il progetto NFT, sviluppato dalla divisione Telepass Digital, prevede che i loro possessori non acquisteranno semplicemente un’opera d’arte digitale, ma potranno anche entrare all’interno di un nuovo programma di membership di Telepass attraverso il quale potranno accedere a scontistiche dedicate e usufruibili attraverso l’app di Telepass, come dei veri e propri voucher: ottenendo così il diritto ad iniziative studiate dalla società per i titolari degli NFT, con benefici anche esterni all’ecosistema Telepass. Alternativamente, gli NFT di Telepass potranno essere usati come strumenti di investimento (“collectibles”) ed essere rivenduti, in futuro, all’interno dei secondary marketplace (ad esempio OpenSea, Rarible).

Il ricavato del progetto degli NFT sarà anche devoluto a organizzazioni del terzo settore per sostenere iniziative volte alla riqualificazione ambientale, all’educazione, alla sostenibilità e all’incentivare una mobilità sempre più green, equa e dolce.

I mille NFT saranno collegati a cinque macrocategorie di servizi

Per la prima volta sul mercato digitale, Telepass offrirà dunque, sia ai clienti attuali sia prospettici, mille NFT, sviluppati con token ERC-1155, con tirature limitate e collegati a cinque macro-categorie di servizi:

carburante, ricarica elettrica, skipass, lavaggio auto, mobilità condivisa (sharing).

Per acquistarli, l’utente dovrà accedere ad un portale dedicato, autenticarsi attraverso un wallet personale (Metamask, Coinbase Wallet) e, infine, possedere la criptovaluta Ethereum, la blockchain prescelta per l’intero progetto.