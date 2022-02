NFT CryptoPunks: asta Sotheby’s il 23 febbraio con pagamento in criptovaluta

L’asta dal vivo riunirà anche il fisico e il digitale in una vetrina senza precedenti per NFT e arte digitale con una presentazione alla pari con le vendite più significative e di alto profilo per l’arte contemporanea e moderna

Basandosi sul successo della serie inaugurale di vendite NFT di Sotheby’s nel 2021, che fino ad oggi hanno raggiunto $ 100 milioni dal lancio meno di un anno fa, Sotheby’s annuncia la prima asta serale dal vivo dedicata agli NFT, Punk It!, una vendita in un lotto di 104 CryptoPunks il 23 febbraio.

Portando la stima storica di $ 20/30 milioni, la vendita segna la stima più alta per un NFT o arte digitale mai offerta all’asta e segue la vendita da record di Sotheby’s di CryptoPunk # 7523 per $ 11,8 milioni nel giugno 2021.

I CryptoPunks, che sono stati rilasciati nel 2017 dallo studio Larva Labs, sono alcuni degli NFT più iconici e preziosi del mondo che sono diventati uno dei principali simboli visivi del movimento NFT globale. Il loro status nell’ecosistema crittografico e, più recentemente, nel mondo delle belle arti, si è evoluto in un significante di identità visiva per i loro titolari. L’attuale gruppo di 104 CryptoPunk che apparirà all’asta è stato acquisito insieme in un’unica transazione blockchain dal collezionista anonimo “0x650d”. Questa acquisizione autonoma collega ciascuno dei 104 Punk con la stessa provenienza, un portafoglio che attualmente rappresenta oltre l’1% dell’intera collezione di CryptoPunks, e attribuisce un valore unico al gruppo come una delle più grandi collezioni Punk detenute da un singolo portafoglio . L’acquirente dietro 0x650d continuerà con questa convenzione quando i 104 Punks verranno venduti insieme come un unico lotto da Sotheby’s.

Sotheby’s accetterà criptovaluta, con l’offerente vincente che avrà la possibilità di effettuare il pagamento finale in Ether (ETH), Bitcoin (BTC), USD Coin (USDC) o in valute fiat: tutte le transazioni in criptovaluta sono soggette alle leggi applicabili e regolamenti. Il banditore di Sotheby’s per la vendita annuncerà anche le offerte in diretta dalla sala di vendita di New York in criptovaluta Ether (ETH) insieme ai dollari USA, a seguito della mossa di cambio di paradigma a novembre quando sono stati offerti entrambi Banksy’s Trolley Hunters e Love Is In The Air (2006) con offerte di criptovaluta in tempo reale. Prima dell’asta dal vivo del 23 febbraio, Sotheby’s ospiterà una tavola rotonda speciale dal vivo sulla storia di NFT e CryptoPunk, incentrata su come i punk hanno ottenuto il riconoscimento mainstream, con collezionisti famosi come JAY-Z e Jason Derulo che adottano i punk come immagini del profilo . Il panel sarà trasmesso in live streaming dalla sala di vendita di Sotheby’s a New York e includerà relatori che saranno annunciati in un secondo momento. La mostra avrà luogo presso le gallerie di Sotheby’s a New York dal 18 al 23 febbraio, così come una mostra virtuale presso il quartier generale di Sotheby’s a Decentraland.