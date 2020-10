Next Gems, la prima conferenza dedicata alle piccole quotate

il 3 e 4 novembre parteciperanno 37 “gemme” imprenditoriali, quotate con una capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro.

A volte ci si riferisce a loro confrontandole con la storia di Davide contro Golia, per sottolineare la “rivincita” dei più piccoli sui più grandi. Parliamo delle “Next Gems”, aziende che decidono di approcciare i mercati finanziari intraprendendo il virtuoso percorso della quotazione, espressione dell’eccellenza imprenditoriale made in Italy ma con capitalizzazione ad oggi contenuta, che possono però essere al centro di un cambiamento di rotta nei mercati finanziari di Piazza Affari.

Molti investitori, infatti, dopo la forte accelerazione delle grandi quotate, sono ora pronti a scommettere su una “rotazione” dei portafogli, a beneficio delle microcap. Un trend così forte che Virgilio IR e T.W.I.N hanno deciso di far incontrare investitori e piccole gemme della Borsa nella virtual investors conference “Next Gems”, la cui prima edizione è in programma per i prossimi 3 e 4 novembre.

“Da un lato ci sono le imprese, gli immobili, gli impianti, la produzione, le merci o i servizi e dall’altra ci sono le azioni, le obbligazioni, i fondi ed altri strumenti finanziari”, spiegano Pietro Barbi di Virgilio IR e Mara Di Giorgio di T.W.I.N, ideatori della conference. “Nel mondo ideale i secondi sostengono con risorse monetarie le imprese meritevoli affinché possano funzionare, mentre queste ultime ricorrono ai mercati finanziari quando hanno bisogno di capitali per investire e realizzare prodotti e servizi”.

“Tuttavia – proseguono -, spesso capita che a fronte di aziende eccellenti, con management di valore e risultati di ottima qualità, il mercato finanziario non si interessi a queste gemme imprenditoriali a causa della loro dimensione contenuta o per la poca visibilità. Da qui nasce Next Gems, una investor conference per far incontrare le microcap quotate a Piazza Affari con gli operatori finanziari in grado di cogliere le opportunità di investimento a supporto dell’economia reale”.

Secondo una recente ricerca le microcap quotate dovrebbero essere considerate una asset class a parte, su cui allocare risorse, poiché la loro quotazione innesta processi virtuosi di crescita e sviluppo con un miglioramento delle performance sia economiche che reddituali. Tuttavia, spesso la “debolezza” di queste società sta nella mancanza di visibilità verso gli investitori; questo è certamente uno dei motivi della grande risposta delle piccole quotate alla call di Next Gems. Saranno infatti 37 le società che parteciperanno alla conferenza, in un dialogo di valore con fondi di investimento italiani ed internazionali.

Ma perché investire in una Next Gem, che generalmente si reputa più “rischiosa” di una sorella maggiore ad alta capitalizzazione? “I motivi sono molteplici – spiegano ancora Barbi e Di Giorgio – il fatto di avere meno aspetti burocratici a cui attenersi le rendono più agili e veloci nei cambiamenti, soprattutto a nostro avviso saranno le più veloci a riprendersi quando l’economia italiana inizierà la fase di rilancio post Covid. Poi c’è una ragione legata alla gestione attiva: le microcap sono raramente coperte da analisti ed investitori, condizione che si traduce in maggiori opportunità“.

“È tuttavia centrale – concludono – che queste aziende si abituino a comunicare in maniera corretta con i potenziali investitori, trasferendo il valore delle strategie e delle operazioni, nonché che esistano Equity research pubblicate da broker e analisti che seguano la società in maniera continuativa e approfondita. In questo senso, ci auguriamo che Next Gems possa essere un momento di confronto costruttivo sia per le aziende, sia per i fondi.

Le NextGems che parteciperanno sono: Alkemy, Arterra Bioscience, Askoll Eva, Borgosesia, CFT, Circle, Costamp Group, Creactives Group, Culti Milano, Cy4gate, Cyberoo, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Dominon Hosting Holding, EdiliziAcrobatica, Fenix Entertainment, First Capital, FOS, Friulchem, Gismondi 1754, Go Internet, LVenture Group, Marzocchi Pompe, Matica Fintec, Monnalisa, Neodecortech, Notorious Pictures, Pierrel, PLC, Powersoft, Relatech, Sciuker Frames, Sebino, Shedir Pharma Group, Sourcesense, Unidata.