Nexi: Unicredit colloca l’1,1% del capitale. Titolo in fondo al Ftse Mib

Era il 19 luglio 1992 quando Cosa Nostra fece saltare in aria l'auto del giudice Paolo Borsellino in via D'Amelio a Palermo, uccidendolo insieme agli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Un atto di efferata brutalità che segnò un punto di non ritorno...