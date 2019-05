Nba e Ubi insieme per altri 3 anni: evento con Belinelli a Milano

L’istituto di credito conferma la collaborazione con la National Basketball Association nell’ambito del retail banking – Sabato 1° giugno, a Milano, l’incontro con il campione degli Spurs Marco Belinelli.

UBI Banca continua il proprio sodalizio col mondo del basket americano: insieme alla Nba ha annunciato il rinnovo della partnership nata a settembre del 2016. L’istituto di credito continuerà dunque ad essere, per i prossimi tre anni, Official Bank di NBA in Italia e partner esclusivo nell’ambito del retail banking.

Per tutti i tifosi della Lega Americana, UBI Banca ha realizzato una linea esclusiva di carte di pagamento già scelte da oltre 12mila clienti: dalla carta di credito Hybrid NBA, che consente di rateizzare anche i singoli acquisti superiori ai 250 euro, alla Enjoy NBA, la carta prepagata con IBAN, disponibile nelle 30 versioni delle franchigie della Eastern e Western Conference. Tutti i sottoscrittori delle carte NBA hanno accesso a vantaggi esclusivi: concorsi a premi con in palio viaggi per assistere a partite dell’NBA in Europa e negli Stati Uniti, uno sconto del 15% per l’acquisto di merchandising ufficiale sul sito nbastore.eu, al 10% di sconto per acquisti presso NBA Store di Milano oltre a uno sconto del 25% sulla sottoscrizione di un abbonamento sulla piattaforma di streaming NBA League Pass.

Inoltre, grazie alla collaborazione con NBA, la Banca sta sostenendo la riqualificazione di campi da basket di quartiere in alcune città italiane per promuovere la pallacanestro tra i più giovani. Il primo è stato inaugurato a giugno del 2018 al parco della Cecchina di Roma.

In occasione del rinnovo della partnership, UBI Banca ospiterà sabato 1° giugno a Milano, all’interno dell’evento NBA Crossover, Marco Belinelli, guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana. A Belinelli la Banca dedica la mostra fotografica “Beli is Pop”, con gli scatti realizzati in esclusiva da Matteo Marchi.

“Consolidiamo la partnership con NBA dopo aver constatato il successo della collaborazione avviata circa tre anni fa”, spiega Frederik Geertman, Vice Direttore Generale e Chief Commercial Officer di UBI Banca. “Agli appassionati continueremo a offrire vantaggi esclusivi per essere parte della community NBA, promuovendo al contempo la strategia che lega UBI Banca ad alcuni dei più importanti marchi dello sport presenti a livello italiano e internazionale”.

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con UBI Banca, un brand prestigioso che ci ha aiutato a consolidare la nostra presenza sul mercato italiano”, afferma Vandana Balachandar, Vice President EME NBA, Global Partnerships. “Siamo convinti di poter coinvolgere sempre più fan in tutto il Paese anche grazie a prodotti come le carte prepagate Enjoy NBA e le carte di credito Hybrid NBA che offrono vantaggi per i clienti e attraverso numerose iniziative sul territorio come il recupero di campi da basket di quartiere”.