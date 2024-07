Nasce Tyche Bank, banca specializzata in crediti non performing e procedure concorsuali

La banca nasce dalla fusione inversa di Tyche con la storica banca messinese Banca di Credito Peloritano. Enrico Rossetti è il presidente, Bruno Messina il direttore generale e Francesco De Marco il vicedirettore generale

Nasce ufficialmente Tyche Bank, il nuovo istituto bancario con sedi principali a Bologna e Messina, specializzato nelle procedure concorsuali, nella finanza d’impresa, nell’acquisto di crediti fiscali, nonché nell’investimento e gestione di crediti e portafogli Npl e Utp. La banca è il risultato della fusione inversa per incorporazione di Tyche nella storica Banca di Credito Peloritano, storica banca messinese, e vede Enrico Rossetti nella figura di presidente, Bruno Messina a ricoprire la carica di direttore generale e Francesco De Marco nel ruolo di vicedirettore generale.

Tyche Bank: un nuovo attore nella finanza d’impresa

L’obiettivo dichiarato di Tyche Bank è diventare un punto di riferimento nazionale nel proprio settore, rispondendo alle esigenze finanziarie di aziende e professionisti. Al contempo, la banca continuerà a servire il territorio siciliano come banca di prossimità, mantenendo un forte legame con la comunità locale. Come riportato in una nota ufficiale, la fusione ha portato al cambio di denominazione societaria, ma il marchio Bcp resterà dedicato ai servizi bancari in Sicilia, con presidi e personale nelle sedi di Messina, Capo d’Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto.

Il 2 luglio, dopo le assemblee dei soci di Tyche e Bcp che hanno approvato la fusione, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di amministrazione di Tyche Bank. Il Cda è composto da Enrico Rossetti (Presidente), Gianpiero Bergami (Vicepresidente), Davide Galletti, Ernesto Fiocco, Sergio Marchese, Illa Sabbatelli, Massimo Schiattarella e Annalisa Sinagra.

Il commento del presidente Rossetti

“L’espansione delle nostre attività alla Sicilia avviene con l’obiettivo di continuare l’attività bancaria svolta da Bcp a supporto di famiglie e imprese del territorio siciliano, ampliandone l’operatività a livello nazionale grazie alle competenze specialistiche di Tyche – spiega Rossetti – In particolare, centrale sarà l’attività svolta dalla divisione Special Situations rivolta alle piccole e medie imprese che hanno perso l’accesso al credito tradizionale ma che conservano un modello di business meritevole di supporto”.