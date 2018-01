Il Napoli espugna Bergamo e si conferma primo: dubbi sul gol di Mertens

Gli azzurri si impongono per 1-0 contro la loro bestia nera e comunque vada Juventus-Genoa saranno ancora primi domani sera – Più di un dubbio sul gol di Mertens, che si sblocca dopo quasi due mesi in campionato.

Il Napoli non trema, vince autorevolmente su un campo difficilissimo, peraltro contro una squadra che da un paio d’anni è la sua bestia nera: lo 0-1 sul campo dell’Atalanta lancia gli azzurri sempre più in vetta alla classifica con 54 punti in 21 partite. Comunque finisca il posticipo di lunedì tra Juventus e Genoa, gli uomini di Sarri saranno ancora primi in solitaria.

La partita si presenta equilibrata nel primo tempo, con un’Atalanta non brillante ma che chiude tutti gli spazi al Napoli, che fatica a prendere le redini del gioco. Poi la scossa nel secondo tempo, col gol decisivo di Mertens, in dubbia posizione di fuorigioco. Le immagini sul momento non sono inequivocabili e pertanto il Var non interviene, ma l’episodio fa discutere dopo gli errori di Crotone (mani di Mertens) e di Cagliari (mani di Bernardeschi).

Ma quello tra Napoli e Juventus non è un duello all’ultimo episodio arbitrale: i ragazzi di Sarri legittimano il risultato sfiorando più volte il raddoppio, anzi trovandolo con Hamsik (gol annullato, ma questa volta sembrava più regolare che non). L’Atalanta, che l’anno scorso lasciò zero punti ai campani e che quest’anno li ha eliminati dalla Coppa Italia vincendo al San Paolo, non è più la bestia nera degli azzurri.