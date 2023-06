Mps vola in borsa. Lovaglio: avremo un ruolo importante nella creazione del terzo polo

L’Ad di Rocca Salimbeni ha detto in un’intervista a Repubblica che ora Mps è ripartita ed è diventata più attraente. Anche rispetto all’uscita del Tesoro, ora i soci hanno più opzioni

Monte dei Paschi di Siena in netto rialzo stamane in borsa dopo che ieri l’ad Luigi Lovaglio ha detto che Rocca Salimbeni giocherà un ruolo importante nella costruzione di un terzo polo bancario.

Il titolo a Piazza Affari è a 2,15 euro in rialzo del 3,72%

“Credo che per la posizione che riveste nel sistema e per i suoi 550 anni di storia, Mps debba e possa partecipare con un ruolo importante alla costruzione di quel terzo polo bancario italiano di cui si parla da tempo”, ha detto Lovaglio in un’intervista a Repubblica.

Non ha invece voluto rispondere alla domanda su una preferenza per Banco Bpm o Bper come partner per il terzo polo bancario che affianchi Intesa Sanpaolo e UniCredit.

“Lo scenario base per le banche in Europa è di concentrazione, per renderle più competitive e mettere a fattor comune investimenti e costi di regolamentazione. Vale anche per le italiane, se vogliono sostenere la concorrenza degli operatori stranieri e migliorare il livello dei servizi. Anche perciò si parla, da tempo, di terzo polo: e credo che con un approccio imprenditoriale ci si possa arrivare”, ricorda Lovaglio.

Mps è ripartita ed è diventata più attaente

“Oggi molti indicatori mostrano che l’azione è estremamente attraente, e man mano che il mercato prenderà consapevolezza dei risultati sostenibili, sono convinto che i multipli andranno ad allinearsi a quelli dei rivali” dice ancora l’Ad. “La macchina Mps ha ripreso a correre veloce”.

I dati commerciali lo confermano: nel primo trimestre 900 milioni di impieghi e quasi 3 miliardi di raccolta lorda nel risparmio gestito, miglior dato da 12 mesi. “Mps è tornata sul territorio a fare quello che sa fare molto bene: la banca commerciale”.

Sull’uscita del Tesoro: ora gli azionisti hanno anche altre opzioni a disposizione

A questo punto sul piano di uscita del Tesoro dal capitale dell’istituto senese , Lovaglio è chiaro: “Non mi risulta ci siano state dichiarazioni a riguardo. Considerati i risultati da noi raggiunti, la situazione attuale consente agli azionisti di valutare diverse opzioni strategiche in più rispetto a quelle di cui leggevamo durante le negoziazioni dell’estate 2021, tra ipotesi di spezzatino e di dote pubblica per vendere Mps”. “E intanto puntiamo ad anticipare il ritorno del dividendo sull’utile 2024”.