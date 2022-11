Cdp ha ottenuto un punteggio pari a 67 su 100 piazzandosi al terzo posto nella classifica settoriale e al 58esimo su 1.625 società in quella europea

Cassa Depositi e Prestiti promossa da Moody’s per la sua performance in termini di sostenibilità e adesione ai criteri ESG (“Environmental, Social e Governance”).

Moody’s alza il rating di sostenibilità di Cdp

Alla conclusione del processo di valutazione, Moody’s ESG Solutions, a divisione dell’agenzia di rating dedicata alla sostenibilità, ha aumentato di 3 punti rispetto al 2021 il giudizio sulle attività di Cassa Depositi e Prestiti che rientrano nel rating di Sostenibilità. La società ha così raggiunto un punteggio pari a 67/100.

“Il posizionamento di Cdp quest’anno è risultato tra i più alti delle società valutate da Moody’s ESG Solutions”, sottolinea la società guidata da Dario Scannpieco che si è piazzata al terzo posto su ventidue nella classifica relativa al proprio settore, al 58esimo su 1.625 nella classifica europea, conquistando anche la categoria migliore per la sua classe di rating di Sostenibilità (A1).

I motivi dell’aumento

Secondo l’analisi di Moody’s Cdp avrebbe registrato miglioramenti su ogni dimensione grazie ai risultati conseguiti in ambito di implementazione delle tematiche ESG. Un giudizio che, secondo l’azienda, dimostra che “l’attenzione di CDP alla sostenibilità prosegue e si rinforza, come previsto dal Piano Strategico 2022-2024 e in linea con le migliori pratiche delle istituzioni finanziarie internazionali”.

“La sfida nei prossimi anni sarà quella di mantenere e rafforzare nel tempo tale posizionamento nell’ottica di un miglioramento continuo in ambito di implementazione delle tematiche ESG”, conclude Cdp.