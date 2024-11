Moncler interessata alla britannica Burberry? I titoli contrastati in Borsa

Rumors su un possibile interesse di Moncler per Burberry. Cosa fanno i titoli in Borsa. La società ha detto di non commentare “voci infondate”

La notizia dell‘interesse di Moncler per la britannica Burberry è rimbalzata tra le Borse di Milano e di Londra. A Piazza Affari il titolo Moncler, dopo aver aperto in calo dell’1%, in tarda mattinata passa in territorio positivo (+0,28%) a 51 euro e continua incerto, dopo un minimo di seduta a 50,12 euro. Alla Borsa di Londra il titolo Burberry è partito molto effervescente salendo anche dell’8%, per poi contenere il guadagno a un +4,46% a 848,2 sterline

L’ipotesi è stata riportata da un sito specializzato in lusso e moda Miss Tweed. Ci sono “crescenti voci di settore” secondo cui Moncler potrebbe prendere in considerazione l’idea di fare un’offerta per la britannica Burberry per creare un gigante specializzato nell’abbigliamento outdoor. Diverse fonti del settore, aggiunge il sito, dicono che Bernard Arnaud, ceo e azionista di controolo del colosso Lvmh che recentemente ha investito in Moncler, non vede l’ora di veder concretizzato tale accordo. Moncler ha detto di non commentare “voci infondate”.