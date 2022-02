Mobilità sostenibile: Banca Ifis rinnova flotta aziendale con le auto Stellantis

Ai dipendenti della banca veneta solo vetture totalmente elettrificate del gruppo italo francese – L’obiettivo è di adottare il 50% dei veicoli ecologici entro il 2026

Banca Ifis spinge l’acceleratore sulla mobilità sostenibile: solo auto Stellantis per i suoi dipendenti. Grazie al nuovo accordo, la banca veneta rinnoverà l’intera flotta aziendale con vetture del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. Con l’obiettivo di adottare oltre il 50% di veicoli ecologici – totalmente elettrificati, ibridi plug-in o mild hybrid – entro quattro anni. Per l’occasione, il presidente di Stellantis, John Elkann, ha consegnato al vicepresidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, la prima auto che inaugura il rapporto di fornitura tra due realtà: un esemplare della nuova Jeep Compass 4xe, il suv Jeep prodotto nello stabilimento di Mirafiori che adotta la tecnologia ibrida plug-in.

A disposizione dell’istituto bancario un portafoglio di oltre 30 diversi modelli con marchi Made in Italy come Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati oltre a Jeep, Opel, Citroen e Peugeot. La proposta sarà supportata dai servizi di Leasys, azienda del gruppo Stellantis, che offrirà un’ampia selezione di veicoli elettrificati per supportare la Banca nel suo percorso verso la mobilità green.

Per accelerare la transizione sostenibile della propria flotta, Banca Ifis ha avviato un progetto per l’installazione di nuove colonnine per la ricarica elettrica presso le principali sedi del Gruppo in aggiunta a quelle esistenti.