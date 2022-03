Mobilità elettrica: arrivano i primi mezzi di soccorso stradale green di Europ Assistance

Europ Assistance (Generali) inserisce nel suo network i primi mezzi totalmente green per la riparazione sul posto. In un anno stimato un possibile risparmio di 34 tonnellate di CO2

La mobilità elettrica sta cambiando non solo con i servizi specifici per le auto private, ma anche con i mezzi di soccorso che diventano green per ridurre le emissioni. I vecoli dépannage sono in grado di intervenire e riparare – ove possibile – qualsiasi veicolo direttamente sul posto, senza inquinare. A introdurre questa novità è Europ Assistance, compagnia di assicurazioni francese appartenente al Gruppo Generali.

Nel dettaglio, Europ Assistance si è dotata di quattro mezzi dépannage totalmente elettrici, due a Roma e due a Milano, operativi già da metà gennaio. Questi veicoli hanno già effettuato oltre 300 interventi e “considerando il consumo medio dei mezzi di soccorso tradizionali a diesel, ogni si “dovrebbe arrivare a risparmiare circa 34 tonnellate di CO2”, dichiara la società in una nota.

Questi mezzi possono effettuare fino a 70 interventi al giorno, coprendo in un anno circa il 60% degli interventi del totale dépannage nelle città dove sono presenti. Questo significa più che dimezzare le emissioni di CO2 soprattutto nei centri delle grandi città che hanno un oggettivo problema di inquinamento.

I mezzi dépannage elettrici non sono l’unica misura presa da Europ Assistance. Anche la composizione della flotta di auto sostitutive di Europ Assistance, riservata ai clienti in caso di fermo del proprio veicolo, è stata rimodulata. Ad oggi su un totale di circa 900 veicoli circa il 15% sono Full Electric e quasi il 10% Hybrid. Nel corso del 2022 la percentuale di vetture elettriche e Hybrid “salirà ulteriormente”, spiega la società in una nota.

“L’obiettivo è quello di estender il progetto alle principali città italiane. Con questa iniziativa facciamo un ulteriore passo importante verso una mobilità elettrica che rispetta l’ambiente”, ha spiegato Marco Baldoli, Chief Auto Officer di Europ Assistance Italia.