Mobilità: Capgemini va sull’elettrico, Enel X si allea con Renault

Stop a benzina e diesel, solo automobili e furgoni ibridi ed elettrici per Capgemini. Renault Truck ed Enel X hanno siglato un accordo con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese

Mobilità elettrica sempre più in rampa di lancio. Tra le aziende al lavoro sulla transizione verso modelli più sostenibili, Capgemini e Renault Truck. La società attiva nei settori della consulenza informatica e della fornitura di altri servizi professionali ha annunciato il nuovo programma per accelerare la propria transizione verso una flotta completamente elettrica entro il 2030. Mentre Renault Trucks Italia ed Enel X hanno siglato un accordo con l’obiettivo di accompagnare i propri clienti verso una mobilità sostenibile a zero emissioni.

Capgemini ha stipulato nuovi contratti con società di leasing selezionate e produttori di auto che offrono veicoli elettrici e ibridi. Questa politica, volta a mettere la parola fine a tutti gli ordini di veicoli diesel e benzina con motore a combustione interna (ICE), sta già producendo risultati positivi: circa il 13% delle auto più inquinanti all’interno della flotta Capgemini verrà eliminato entro l’anno e un ulteriore 24% nel corso del prossimo. Entro la fine del 2022, oltre il 50% della flotta del Gruppo sarà ibrida o elettrica, mentre per la fine del 2025 lo sarà il 100%.

Insieme alla transizione della propria flotta, il Gruppo sta aumentando significativamente i propri investimenti in punti di ricarica elettrica, punta al 100% di elettricità rinnovabile ed ha anche aderito all’iniziativa globale EV100, che riunisce le aziende che stanno compiendo il passaggio ai veicoli elettrici (EV) verso una flotta 100% elettrica. Insieme all’introduzione di una nuova travel policy volta a ridurre gli spostamenti (ove possibile) e la promozione di scelte legate alle basse emissioni di carbonio presso i dipendenti per favorire la mobilità sostenibile.

“Con la continua crescita delle preoccupazioni dovute all’impatto delle emissioni di carbonio sul cambiamento climatico e alle sue conseguenze, in qualità di leader globale riteniamo necessario intraprendere azioni coraggiose per accelerare la transizione verso un modello di viaggio più sostenibile – ha dichiarato Vincent Moreau, Global Head of Real Estate and Fleet Management di Capgemini -. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella nostra transizione verso una flotta composta solo da veicoli elettrici e non vediamo l’ora di confrontarci con le altre organizzazioni di EV100 per condividere best practice e realizzare il nostro obiettivo di emissioni zero entro il 2030″.

Dal canto suo, le case automobilistiche si danno da fare per offrire soluzioni chiavi in mano ai propri clienti. Renault Trucks è pronta ad offrire una gamma completa di veicoli elettrici dalle 3,5 alle 27 tonnellate e facilitare i clienti i verso la nuova mobilità. Questo sarà possibile grazie alla nuova collaborazione con Enel X per lo sviluppo di una serie di soluzioni dedicate: dalle infrastrutture per la ricarica dei veicoli, alla piattaforma web di supporto per gestire e monitorare i punti di ricarica installati all’interno dei parcheggi aziendali, dai programmi di gestione delle flotte aziendali di veicoli elettrici alla formazione di personale qualificato, JuicePass, l’App che permette di gestire tutte le ricariche dei veicoli elettrici in qualunque posto.

“La collaborazione con Renault Trucks è un passo importante che dimostra come con l’elettrico si possano coprire tutti i bisogni di mobilità, sia in ambito urbano che extraurbano – ha commentato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia -. L’obiettivo di Enel X è permettere a tutti di guidare un veicolo elettrico in maniera comoda e sicura grazie a una rete di infrastrutture che soddisfi ogni esigenza. Per farlo continuiamo a installare punti di ricarica lungo tutto lo stivale e sviluppiamo le migliori tecnologie per la ricarica domestica, un impegno costante per una rapida diffusione della mobilità elettrica in tutto il Paese”.