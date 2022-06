Si tratta del primo dispositivo di questo tipo “completamente elettrico, con elevate capacità di carico, trasporto su lunghe distanze e volo perpetuo” – Pronto il piano di riassetto della elettronica del Gruppo

Leonardo ha firmato un accordo di collaborazione con il ministero della Difesa del Lussemburgo e con la società aerospaziale Skydweller Aero “per esplorare nuove opportunità di collaborazione” sul primo drone a energia solare “completamente elettrico, con elevate capacità di carico, trasporto su lunghe distanze e volo perpetuo”. Lo comunica il gruppo italiano della difesa in una nota, spiegando che, con questa intesa, il progetto “si arricchisce di nuove opportunità di ricerca e sviluppo, in particolare nel campo ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)”.

Il dispositivo si chiama Skydweller ed è “attualmente in fase di sviluppo con la start-up ispano-statunitense Skydweller Aero, di cui Leonardo è investitore strategico e principale partner industriale – prosegue la nota – Per Skydweller Leonardo opera, inoltre, come prime contractor per la Difesa del Lussemburgo”.

Il nuovo accordo “vedrà inizialmente la Difesa del Lussemburgo coordinare il trasporto del drone da Albacete, Spagna, ai Caraibi – spiega ancora Leonardo – dove effettuerà una serie di prove di lunga persistenza in volo e altre attività dimostrative, in supporto al contratto di Skydweller Aero con il Dipartimento della Difesa (DoD) USA finalizzato a validare il volo a zero emissioni e di lunga durata per applicazioni in ambito militare”.

Leonardo illustra al Mise il piano di riassetto della divisione elettronica

Intanto, Leonardo ha anche presentato al Mise il piano di ottimizzazione della propria divisione Elettronica. Nel corso degli incontri, si legge in una nota, sono stati approfonditi, in particolare, i passaggi sul trasferimento di attività e delle risorse del sito di Giugliano verso quello di Fusaro, del sito di Pomezia verso i siti di Cisterna di Latina e Roma Tiburtina, del sito di Carsoli verso il sito di Roma Tiburtina, del sito di Taranto verso quello di Grottaglie.

È stato, inoltre, specificato che nello stabilimento pisano della Divisione Elicotteri confluiranno le attività finora gestite nel sito di Pisa, mentre in quello di Genova Puccini saranno trasferite le risorse e le attività attualmente svolte in Genova Hermada. Nell’area laziale Leonardo ha anche confermato la creazione dell’Hub Logistico di Santa Palomba nel quale saranno gestite tutte le attività di ricevimento, logistica e stoccaggio dei materiali del Lazio.