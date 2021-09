MGID-Oracle Moat partnership sulla pubblicità

Grazie a questo accordo MGID adegua la sua tecnologia agli standard di mercato, fornendo ai propri inserzionisti tutti gli strumenti per valutare la comunicazione native e display

MGID, società attiva nel settore del native advertising, ha annunciato l’integrazione diretta di Oracle Moat nella sua tecnologia.

Scendendo nei dettagli dell’accordo, Oracle Moat Analytics fornirà a MGID la misurazione di tutti gli indicatori chiave di performance delle campagne native e display quali la visualizzazione, l’attenzione, la frequenza e reach sul target e la misurazione dell’incremento delle vendite per poter valutare, in totale trasparenza, il valore reale della campagna.

“Misurare le prestazioni e l’efficacia di una campagna è fondamentale per gli inserzionisti che vogliono migliorare la loro offerta e fornire una migliore user experience al potenziale cliente”, ha dichiarato Mark Kopera, Head of Product di Oracle Moat. “Le nostre analisi sono da sempre uno strumento importante per il Brand che vuole investire perchè forniamo, in totale trasparenza, tutti gli insight per valutare l’impatto reale della spesa pubblicitaria. Non vediamo l’ora di collaborare con MGID nel creare valore per gli inserzionisti di tutto il mondo”.

Sergii Denysenko, ceo di MGID, ha commentato: “Mentre le nostre competenze in ambito pubblicitario continuano ad evolversi, vogliamo anche fornire le migliori soluzioni di cui i Brand necessitano per ottimizzare le campagne e misurare il successo. Stiamo investendo molto in tecnologia e know-how con l’obiettivo di trasferire valore ai nostri inserzionisti che devono sentirsi sicuri del loro investimento con MGID. Oggi siamo entusiasti di annunciare questa nuova integrazione che è un tassello importante nella costante crescita qualitativa della nostra offerta.”