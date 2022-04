Metaverso: cos’è, come funziona e quali sono le possibili applicazioni

Il Metaverso è molto più di un social network o di un mondo virtuale, è un concetto che potrebbe rivoluzionare le aziende di tutto il mondo – Ecco cos’è e come funziona

Il Metaverso è uno degli argomenti più caldi del 2022, ma che cos’è nello specifico? Molti utenti sono stati introdotti al termine dopo che la società Facebook ha cambiato il suo nome in Meta Platforms per allinearsi con il futuro della realtà virtuale e con il modo in cui le persone interagiscono.

Oltre al rebranding del gigante dei social media, il Metaverso ha molte applicazioni all’interno di diversi settori. In particolare, promette di diventare uno dei paradigmi cardine per lo sviluppo del chiacchierato “Web3”. Infine, la decentralizzazione introdotta dalla blockchain, potrebbe diventarne parte integrante.

Cos’è il Metaverso?

Il Metaverso può essere definito come un mondo virtuale simulato che utilizza il potere dei social media, la realtà aumentata (AR), la realtà virtuale (VR) e la tecnologia blockchain, al fine di creare uno spazio online interconnesso che imita le esperienze vivibili nel mondo reale.

Facebook si è ribattezzata Meta nel 2021 per allinearsi con il futuro del Metaverso. Quest’ultimo è però molto più di un social network, infatti non c’è nemmeno bisogno di un account di social media per entrare nel Metaverse. Gli spazi virtuali 3D permetteranno agli utenti di socializzare, di lavorare dalla comodità delle loro case e di pagare con le criptovalute. Permetteranno inoltre alle aziende di automatizzare e semplificare molti dei loro processi.

Il Metaverso ha l’attenzione di tutto il mondo e molti leader tecnologici stanno teorizzando sui suoi possibili casi d’uso nella vita reale. Ad esempio, Jensen Huang, ceo di NVIDIA, crede che il Metaverso potrà aiutare le aziende a ridurre gli sprechi e ad aumentare la produttività. Sostiene inoltre che l’incorporazione di tecnologie come AI, AR e VR porterà benefici alle organizzazioni e farà risparmiare molto denaro. NVIDIA è uno dei colossi del gaming, tra le prime produttrici di schede grafiche (GPU), ed è una delle aziende che giocherà un ruolo fondamentale nel prossimo futuro, proprio perché il Metaverso “gira” su schede grafiche, esattamente come qualsiasi videogioco in circolazione.

Il Metaverso può essere sia centralizzato che decentralizzato, ovvero basato su di una blockchain. Due esempi di mondo virtuale decentralizzato sono le popolari piattaforme Decentraland e The Sandbox. Decentraland è una piattaforma caratterizzata da una realtà virtuale in 3D in cui gli utenti possono acquistare NFT mediante la criptovaluta MANA. The Sandbox è invece un videogioco di realtà virtuale su cui è possibile ottenere ed utilizzare il token SAND.

Applicazioni aziendali del Metaverso

Ma quali applicazioni sarà possibile fare nel Metaverso? Si prospetta come una tecnologia – decentralizzata o meno – cruciale per diverse aziende in differenti settori. Vediamo le principali:

Customer Experience: Con il Metaverso, le aziende potranno offrire esperienze nuove ed uniche ai clienti. Ad esempio, l’azienda produttrice di calzature, Nike, si sta già preparando a vendere i suoi prodotti nel Metaverso.

Replicazione del business: Altre aziende stanno usando il Metaverso per creare “gemelli digitali” di un prodotto o servizio. Un gemello digitale è una replica esatta di un oggetto fisico. Il vantaggio di creare un gemello digitale è che si possono eseguire test sui gemelli digitali senza influenzare l’originale fisico. Il Metaverso è un luogo perfetto per ospitare i gemelli gigitali per la collaborazione e il brainstorming di possibili scenari senza sprecare spazio fisico o materiali.

Nuove iniziative commerciali: NVIDIA, ad esempio, ha già capitalizzato l’ascesa del Metaverso creando Omniverse, una piattaforma per collegare i mondi all’interno del Metaverso. Secondo NVIDIA, Omniverse è una piattaforma aperta e facilmente estendibile, costruita per la collaborazione virtuale e per le simulazioni in tempo reale. La piattaforma permette a designer, ricercatori e creatori di collaborare e vendere i loro prodotti in spazi virtuali.

Maggiori opportunità di pubblicità: Il Metaverso sarà un’opportunità d’oro per le aziende di pubblicizzare al massimo i loro prodotti. Proprio come il mondo fisico, il mondo virtuale avrà spazi per promuovere prodotti e servizi. Ci saranno concerti ed eventi virtuali che le aziende potranno sponsorizzare per aumentare la loro visibilità.