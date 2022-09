La cerimonia inaugurale ci sarà il primo ottobre a Bologna, presso l’auditorium Biagi. Fino al 31 ottobre, verranno portati in tutta Italia eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.

Partirà sabato primo ottobre con una cerimonia inaugurale la quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2022), promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufi).

Per tutto il mese, fino al 31 ottobre, verranno portati lungo tutta la Penisola eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali.

La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 10:00 presso l’Auditorium Biagi Sala Borsa del Comune di Bologna in collaborazione con l’Università di Bologna e sarà disponibile anche in streaming sul canale Youtube dell’Università di Bologna. I protagonisti della giornata inaugurale sono le Università, le istituzioni locali, le scuole e le imprese.

Mese dell’educazione finanziaria 2022: Nella giornata inaugurale il dibattito su “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”

Da una parte i centri del sapere e dell’eccellenza, nel ruolo di attivatori del processo di diffusione della conoscenza finanziaria in particolare tra i giovani, insieme alle scuole. Dall’altra i Comuni e le imprese, il cui coinvolgimento è fondamentale per aumentare il livello di conoscenze finanziarie della popolazione adulta. Nel corso dell’evento accademici, rappresentanti delle istituzioni locali e delle scuole, imprenditori ed esperti parteciperanno al dibattito sul tema di questa edizione “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.

Si parlerà, in particolare, di inflazione e delle opzioni a disposizione dei risparmiatori per affrontare l’incertezza e le sfide del presente, con l’intervento di Massimo Rostagno, Direttore generale per la politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), e dei membri del Comitato Edufin che, sotto la direzione dei Annamaria Lusardi, è composto da Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Banca d’Italia, Consob, Covip, Ivass, Ocf, Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. .

“Grazie al dialogo tra università e istituzioni locali e nazionali, il Mese dell’educazione finanziaria è riuscito negli anni a raggiungere i territori, le comunità, le piazze” dice Lusardi. “La crisi ci insegna che dobbiamo ripensare al futuro in modo inclusivo, a partire dai bisogni delle persone. L’educazione finanziaria è un mezzo straordinario per costruire il futuro non solo individuale, ma collettivo”.

Il Mese si apre come ogni anno con la World Investor Week (Wiw), la Settimana mondiale dell’investitore. Tornano la Giornata dell’educazione assicurativa, il 19 ottobre, mentre la Settimana dell’educazione previdenziale è in calendario dal 24 al 30 ottobre.

Il calendario del Mese dell’educazione finanziaria 2022, in continuo aggiornamento, è consultabile sul portale del Comitato QuelloCheConta e sul profilo Facebook del Comitato @ITAedufin.

In programma seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti con l’obiettivo di offrire momenti formativi per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari.