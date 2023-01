Meloni-von der Leyen: “Confermato impegno italiano sul Pnrr” ma nessuna parola sul Mes

Incontro tra Meloni e von der Leyen a Palazzo Chigi in vista del Consiglio Ue di febbraio – “Condanna per quanto accaduto in Brasile” – La presidente del Consiglio Ue ricorda David Sassoli

È durato circa un’ora e un quarto il colloquio a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un incontro nel corso del quale la Premier italiana ha ribadito l’impegno del Governo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“L’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

Nel corso del colloquio tra Meloni e von der Leyen “è stato inoltre riaffermato l’impegno del Governo italiano sul Pnrr”, si legge ancora nella nota. L’Italia aspetta di ricevere il verdetto Ue che sbloccherà la terza tranche di fondi, ma nel frattempo vorrebbe più tempo per mettere a punto i target concordati con l’Ue, anche se appare difficile credere che l’Ue accetterà di rinviare a oltre il 2026 la scadenza del Next Generation. Quasi impossibile credere inoltre che Bruxelles sia disposta a trattare di nuovo su riforme e macro-obiettivi, mentre sulle “questioni più piccole” qualche margine potrebbe esserci. Secondo quanto riferisce l’Ansa, sulle modifiche del piano la trattativa è aperta e, sottotraccia, è arrivata ad un livello già avanzato. L’Ue, di fatto, ha permesso di aggiungere un capitolo al piano, quello del RePower Ue, nell’ambito del quale all’Italia spetteranno circa 9 miliardi.

Meloni-von der Leyen: “Condanna per gli atti violenti in Brasile”

Tornando al colloquio di Palazzo Chigi, le due leader hanno inoltre condiviso “la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. È stata infine espressa soddisfazione per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta UE-NATO”. Nemmeno una parola invece sul Mes. L’Italia rimane ad oggi l’unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma del Fondo Salvi-Stati: prima dovrà pronunciarsi il Parlamento.

Quello di oggi è stato il secondo incontro tra la Presidente del Consiglio italiana e la Presidente della Commissione Ue dopo quello tenutosi a novembre a Bruxelles.

“Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma oggi. In vista della prossima riunione del Consiglio europeo abbiamo discusso di come: continuare a sostenere l’Ucraina; garantire un’energia sicura e accessibile; aumentare la competitività dell’industria dell’Ue; fare progressi sul Patto per la migrazione. Abbiamo anche discusso dell’implementazione del Pnrr in Italia”, ha spiegato su Twitter von der Leyen.

Von der Leyen ricorda David Sassoli

In mattinata, la presidente della Commissione Ue era al Teatro Quirino di Roma, dove ha partecipato alla presentazione del libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e l’Europa di David Sassoli“, pubblicato a un anno esatto dalla morte del compianto ex presidente del Parlamento Ue. “Ricordo David per come era appassionato di Europa e come era un guardiano della democrazia“, ha affermato von der Leyen durante l’evento, a cui hanno partecipato anche Romani Prodi, Enrico Letta e Antonio Tajani.