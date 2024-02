Meloni, G7: accordo decennale con Zelensky per la sicurezza dell’Ucraina. Dall’Italia “incrollabile sostegno a Kiev”

Invio di armi e mezzi, in caso di attacco futuro. È il sostegno che l’Italia si è impegnata a dare all’Ucraina da qui a dieci anni, grazie ad un accordo annunciato da Giorgia Meloni, in videoconferenza da Kiev (per il G7), con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky

Giunta ieri nella capitale ucraina in treno insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, primo ministro del Belgio (presidente di turno del Consiglio Ue) e Justin Trudeau, primo ministro canadese, la premier Giorgia Meloni ha incontrato di persona il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante la videoconferenza organizzata a distanza con gli altri rappresentanti dei Paesi del G7, Meloni ha annunciato: “Ci siamo incontrati oggi per riaffermare il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina e rendere omaggio ancora una volta al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino che ha combattuto instancabilmente per la libertà e il futuro democratico del proprio Paese”.

“Abbiamo firmato un accordo bilaterale di cooperazione in materia di sicurezza tra Ucraina e Italia”, ha aggiunto Zelensky. L’accordo prevede una “collaborazione immediata e rafforzata” da parte dell’Italia in un arco temporale pari a dieci anni e con un meccanismo di risposta di emergenza in 24 ore (in caso di un nuovo attacco all’Ucraina). Garantita anche la cooperazione in ambito industriale della difesa e gli aiuti economici: dalle infrastrutture critiche ed energetiche al sostegno umanitario, passando per lo scambio su cybersecurity e intelligence e la ricostruzione. L’Italia ha già garantito i finanziamenti per la ricostruzione del tetto della Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, danneggiato dai bombardamenti russi del 23 luglio scorso.

Ieri (24 febbraio 2024) era il secondo anniversario della guerra in Ucraina, un conflitto che ha provocato la maggiore crisi per l’accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale. Da quella prima battaglia sono passati 730 giorni – ha fatto notare Meloni – e da 730 giorni il popolo ucraino ci ricorda cosa significhi credere nella propria libertà e nella propria Nazione.