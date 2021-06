Mediaset: la sede legale va in Olanda, eletto il nuovo cda

Il Presidente Confalonieri: “Siamo pronti per iniziare questo nuovo percorso europeo” – Le azioni continueranno a essere quotate a Milano, in Italia l’amministrazione centrale e la sede fiscale – Ok a dividendo straordinario da 0,3 euro

Mediaset trasloca all’estero. L’assemblea degli azionisti della società ha approvato il trasferimento della sede legale in Olanda. A dire sì, il 95,57% delle azioni rappresentante in assemblea (ai lavori ha partecipato l’81,81% del capitale).

“Con assoluta convinzione e determinazione, abbiamo cercato di portare avanti il progetto MFE e siamo pronti per iniziare questo nuovo percorso europeo“, ha affermato presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, parlando delle strategie di consolidamento in Europa. “Andiamo decisi verso quella della cross-country consolidation, che si pone gli stessi obiettivi di difesa nei confronti degli operatori internazionali non solo attraverso una riduzione dei costi e una fortificazione dentro i confini nazionali, ma provando a creare le condizioni dimensionali e competitive che possano consentire agli operatori europei anche di aumentare e allargare lo spettro dei ricavi – ha detto – Un miglioramento dei margini che consenta di finanziare nuovi investimenti in contenuti nazionali e in business digitali complementari su scala europea. numerosi sono i pregi della scelta verso un consolidamento sovranazionale”.

Dopo il trasferimento, le azioni Mediaset (-1,3% a Piazza Affari) continueranno a essere quotate alla Borsa Italiana e la residenza fiscale di Mediaset, così come l’amministrazione centrale, rimarranno in Italia. I soci che non hanno partecipato all’approvazione dell’operazione potranno esercitare diritto di recesso, ottenendo un controvalore di 2,18 euro per azione (2,868 euro il prezzo attuale di Borsa), valore che sarà però ridotto in virtù del dividendo straordinario da 30 centesimi per azione approvato oggi dall’assemblea e che sarà messo in pagamento il 21 luglio prossimo.

Oltre a dare via libera al trasferimento della sede legale e all’erogazione della cedola straordinaria, i soci di Mediaset hanno approvato il bilancio 2020 e hanno eletto il nuovo cda che rimarrà in carica fino al 2023. Alla presidenza rimane Fedele Confalonieri, mentre il resto del board sarà composto da Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala, Marina Berlusconi, Danilo Pellegrino, Carlo Secchi, Marina Brogi, Alessandra Piccinino, Stefania Bariatti (tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista di Fininvest) e da Giulio Gallazzi, Costanza Esclapon de Villeneuve, Raffaele Cappiello (della lista di minoranza dei fondi).