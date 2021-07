Medaglie olimpiche: quanto guadagnano gli azzurri vincenti

Quanto vale per gli atleti italiani la vittoria di una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo? Ecco gli importi stabiliti dal Coni e quelli previsti dagli altri Paesi

Vincere una medaglia olimpica è il sogno di qualsiasi atleta professionista. Ci si allena duramente, si lavora per anni allo scopo di partecipare a una singola, breve, gara che può valere una vita intera.

A Tokyo 2020, per i 384 atleti italiani in gara (198 uomini e 186 donne) impegnati in 34 discipline differenti, ci saranno a disposizione 1089 medaglie, oggetti che per gli sportivi presenti non hanno solo un valore simbolico e sportivo, ma anche economico. Perché chi vince ottiene un cospicuo premio in denaro, che nel caso degli azzurri è il più alto tra i Paesi occidentali. Il motivo è presto detto: rispetto alle Olimpiadi di Rio 2016, il Coni ha deciso di aumentare del 20% l’importo dei riconoscimenti economici da conferire ai medagliati. “Un atto dovuto verso gli atleti che in questo anno hanno fatto tanti sacrifici” ha spiegato presidente del Coni, Giovanni Malagò.

MEDAGLIE OLIMPICHE: QUANTO VALGONO

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli azzurri che conquisteranno la medaglia d’oro si porteranno a casa 180mila euro lordi. L’argento vale la metà, cioè 90mila euro lordi, mentre con una medaglia di bronzo si guadagneranno 60mila euro lordi.

E GLI ALTRI PAESI?

Non c’è una regola condivisa, dunque ogni Paese decide autonomamente l’importo dei premi in denaro da erogare agli atleti che vincono o salgono sul podio nelle loro discipline.

Gli italiani, come detto, saranno tra gli sportivi che in caso di vittoria guadagneranno di più. Un atleta statunitense o cinese, per esempio, riceve circa 40mila dollari per una medaglia d’oro. Ammonta invece a 50mila euro il premio a disposizione degli sportivi francesi che vincono l’oro, mentre addirittura ci sono Stati, come il Regno Unito, che non prevedono alcun premio in denaro per i campioni olimpici. C’è un però: chi vince, può scegliere direttamente contratti di pubblicità e di sponsor, che spesso valgono cifre ben superiori.

QUANTO COSTA UNA MEDAGLIA?

Si chiama medaglia d’oro, anche se in realtà è fatta d’argento. Può sembrare un controsenso, ma è la realtà. Le medaglie dei campioni olimpici sono fatte quasi interamente d’argento, a cui viene poi applicata una copertura di 6 grammi d’oro. Il costo di una medaglia è dunque vicino ai 500 euro.

La medaglia d’argento è invece fatta totalmente del suddetto metallo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 250 euro. Infine, la medaglia di bronzo, che però è fatta di rame e zinco. Il suo valore è dunque molto basso: circa 5 euro al pezzo.