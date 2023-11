Mark Knopfler, la sua collezione di chitarre all’asta a Londra da Christie’s

Christie’s metterà all’asta le chitarre della collezione personale della leggenda della musica Mark Knopfler, il celebre cantautore, eroe della chitarra e frontman dell’iconica band britannica, Dire Straits, il 31 gennaio 2024 a Londra

Christie’s metterà all’asta le chitarre della collezione personale della leggenda della musica Mark Knopfler, il celebre cantautore, eroe della chitarra e frontman dell’iconica band britannica, Dire Straits, il 31 gennaio 2024 a Londra.

Presentando ai fan più di 120 chitarre e amplificatori, la collezione abbraccia i 50 anni di carriera di uno dei musicisti più influenti al mondo e racconta la vasta gamma di chitarre che Knopfler ha utilizzato per scrivere, registrare ed eseguire un ampio catalogo di composizioni per i Dire Straits. , oltre a numerosi album solisti di successo e colonne sonore di film. Famoso per il suo stile di fingerpicking distinto e virtuoso, Knopfler ha scelto ogni strumento per il suo suono e tono individuali, assemblando un ampio archivio che comprende nomi iconici e di fama mondiale come Fender, Gibson, Gretsch e Martin insieme a modelli personalizzati. di Rudy Pensa e John Suhr ed esempi su misura realizzati da liutai di tutto il mondo. Il 25% del prezzo totale di aggiudicazione sarà diviso equamente e devoluto agli enti di beneficenza che Knopfler sostiene da molti anni: la Croce Rossa britannica, Tusk e Brave Hearts of the North East. Le stime vanno da £ 300 a £ 500.000, offrendo opportunità a fan e collezionisti di partecipare a molti livelli diversi.

In esposizione a New York e Londra

I capolavori saranno esposti al pubblico a New York dal 9 al 13 dicembre, seguiti dall’intera collezione in mostra nella mostra prevendita presso la sede di Christie’s a Londra, dal 19 al 30 gennaio 2024.

A guidare la collezione c’è la Gibson Les Paul Standard vintage del 1959 di Mark Knopfler, che utilizzò per le esibizioni del Sailing To Philadelphia Tour nel 2001 e del Kill To Get Crimson Tour nel 2008, oltre a diverse registrazioni (stima: £ 300.000-500.000). Dopo aver scritto, registrato ed eseguito su una Les Paul Standard ’59 Reissue del 1983 all’apice della fama dei Dire Straits (illustrato in alto a sinistra), si concesse un vero affare negli anni ’90, quando il successo gli permise di acquistare due Les Paul vintage , un 1958 e questo 1959. È un vero strumento da collezione, con una finitura sunburst rosso ciliegia splendidamente sbiadita. Un’altra importante chitarra vintage è la Gibson ES-335 di Knopfler del 1958, che offre ai collezionisti l’opportunità estremamente rara di acquistare una ES-335 “bionda” con tastiera non rilegata (stima: £ 60.000-90.000). Una delle circa 50 esemplari che lasciarono la fabbrica Gibson durante il primo anno di produzione della prima chitarra elettrica semi-hollowbody, è una delle tre Gibson ES-335 vintage che Mark acquistò da Rudy Pensa alla fine degli anni ’90, due di cui sono inclusi in questa vendita. La Les Paul Standard ’59 Reissue del 1983 di Knopfler fu utilizzata per registrare sia la title track che “Money For Nothing” sull’album Brothers In Arms dei Dire Straits del 1985, così come le esibizioni del tour successivo e, soprattutto, sul palco del Live Aid di Londra. 1985, quando i Dire Straits eseguirono “Money For Nothing” con Sting alla voce (stima: £ 10.000-15.000).

La magia della storia della musica continua con la Pensa-Suhr MK-1 del 1988, che fu completata a tempo di record in modo che fosse pronta per Knopfler a suonare al concerto tributo al 70° compleanno di Nelson Mandela l’11 giugno 1988 allo stadio di Wembley. La chitarra fece il suo debutto una settimana prima, quando Knopfler suonò “Money For Nothing” e “Layla” con la All-Star Band di Eric Clapton al Prince’s Trust Rock Gala il 6 giugno 1988 (stima: £ 6.000-8.000). Immaginato come un crossover tra una Stratocaster e una Les Paul per ridurre i cambi di chitarra durante i set, il primo modello MK-1 è stato costruito su misura da John Suhr, incorporando modifiche al design disegnate da Knopfler e Rudy Pensa, suo amico di lunga data. – sul retro di un tovagliolo. Divenne la chitarra da studio e da performance preferita per i successivi cinque anni, utilizzata ampiamente durante la registrazione dell’album dei Dire Straits del 1991 On Every Street e durante l’On Every Street Tour del 1991-92. Una Telecaster Red Schecter fu acquistata da Knopfler nel 1984 e utilizzata per registrare la canzone di successo dei Dire Straits “Walk Of Life” e il video musicale di accompagnamento (stima: £ 4.000-6.000). Questo cavallo di battaglia rosso vermiglio è diventato uno dei suoi strumenti più riconoscibili e di lunga durata, con una storia di esibizioni dal vivo che spazia dal Brothers in Arms Tour dei Dire Straits del 1985-86 fino al Kill to Get Crimson Tour di Knopfler del 2008, con apparizioni degne di nota al Nelson Mandela. Concerto tributo per il 70° compleanno nel 1988 e nel DVD del concerto dal vivo del 1996 A Night in London.

La Gibson J-200 Celebrity è stata prodotta in una serie limitata di soli 90 strumenti per il 90° anniversario della Gibson Company nel 1985

La J-200 di Knopfler è la numero 40 di 90 (stima £ 5.000-7.000), e John Illsley ha ricevuto il numero 42, che è stato poi venduto a David Gilmour e messo all’asta da Christie’s nel 2019 per 237.500 dollari. È stato utilizzato per un’esibizione con Chet Atkins, entrambi usando i loro J-200, di “Imagine” di John Lennon e della canzone del 1924 “I’ll See You In My Dreams” al terzo ballo del poliziotto segreto in aiuto di Amnesty International al The London Palladium, 26-29 marzo 1987. Il prototipo Fender Mark Knopfler Signature Stratocaster è stato il risultato di una collaborazione tra gli iconici produttori di chitarre californiani e Mark Knopfler nel 2003. Combinando elementi di un manico ristampa del ’62 datato 2002 e un corpo del 1997, il prototipo è stato rifinito nel rosso Hot Rod preferito di Knopfler. , nello stile del suo eroe d’infanzia Hank Marvin di The Shadows (stima: £ 4.000-6.000). È stato l’unico prototipo realizzato per la MK Signature Stratocaster ed è stato utilizzato per varie esibizioni una tantum nel 2009, nonché nel suo Privateering Tour nel 2013.