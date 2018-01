Luxottica, l’euro forte frena il fatturato

Nel quarto trimestre dell’anno scorso, la società ha registrato un giro d’affari di 2 miliardi, in rialzo del 4,3% a cambi costanti, ma in calo del 2,3% a cambi correnti, a causa della “forte rivalutazione dell’euro nei confronti delle principali valute”.

Luxottica ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 9,1 miliardi di euro, in crescita dello 0,8% a cambi correnti e del 2,2% a cambi costanti. Nel solo quarto trimestre dell’anno scorso, la società ha registrato un giro d’affari di 2 miliardi, in rialzo del 4,3% a cambi costanti, ma in calo del 2,3% a cambi correnti, a causa della “forte rivalutazione dell’euro nei confronti delle principali valute”. Luxottica ha comunque evidenziato un’accelerazione delle vendite in entrambe le divisioni, wholesale e retail, e una performance positiva di Europa, Nord America, Australia e Brasile.

La nota dell’azienda di occhiali sottolinea che “gli ultimi tre mesi del 2017 sono stati i migliori dell’anno per il business wholesale, le vendite omogenee del retail, Sunglass Hut nelle principali geografie e l’e-commerce”. In particolare il fatturato divisione Wholesale si è attestato a 754 milioni di euro (+4,7% a cambi costanti, -0,4% a cambi correnti), mentre quello della divisione Retail a 1,3 miliardi (+4,1% a cambi costanti e -3,3% a cambi correnti).

Nel quarto trimestre, la divisione Wholesale ha riportato vendite in crescita a doppia cifra nel Nord America e in Brasile. Le vendite della divisione Retail hanno beneficiato del contributo dei nuovi negozi e di vendite omogenee in linea con quelle del quarto trimestre 2016. Il fatturato di Sunglass Hut è salito del 5% a parità cambi. LensCrafters, impegnata nell’evoluzione del modello di business, riporta vendite negative, ma in miglioramento rispetto al terzo trimestre

Ray-Ban continua la sua crescita in ogni segmento e geografia grazie a una forte strategia di comunicazione globale e a una gestione integrata e omnichannel del marchio. Oakley, con vendite in aumento, mette a segno la miglior crescita trimestrale degli ultimi due anni.