Luxottica in Giappone compra il produttore di occhiali d’oro

La società di Leonardo Del Vecchio ha completato un affare dall’altissimo valore strategico: la società giapponese è un’eccellenza dell’occhialeria pregiata. Atteso l’ok dei mercati cinesi per completare l’operazione. Giù il titolo in apertura a Piazza Affari, -0,85%

Luxottica ha acquisito il 67% dell’azienda giapponese Fukui Megane, specializzata nella produzione di pregiatissimi occhiali in titanio e oro massiccio. Della transazione non sono stati forniti i dettagli economici, ma la valenza commerciale è altissima. L’azienda fondata da Leonardo Del Vecchio getta così le basi per entrare nel mercato del lusso giapponese, dinamico e in forte sviluppo.

Fukui Megane rappresenta l’eccellenza e la tradizione dell’occhialeria nipponica, settore conosciuto in tutto il mondo per l’attenzione al design e l’elevata artigianalità. L’operazione è soggetta alle solite condizioni di chiusura, specialmente in queste settimane, dopo il via libera definitivo delle autorità antitrust Usa ed europea all’aggregazione fra Luxottica ed Essilor.

“L’acquisizione di Fukui Megane rappresenta un primo passo per l’ingresso del nostro gruppo nel mondo della produzione giapponese. Abbiamo intenzione di continuare a investire per ricreare a Sabae un polo produttivo di eccellenza in linea con il modello Luxottica”, ha commentato Del Vecchio.

Per il completamento dell’affare manca ora solo l’ok della Cina, dove le posizioni competitive dei due gruppi sono più limitate rispetto a Usa e Ue, dunque meno a rischio di sollevare problematiche antitrust.

Il titolo a Piazza Affari non reagisce positivamente in apertura, -0,85%.