Luxottica, fino a 2.700 euro di premio per i dipendenti

Il gruppo di Leonardo Del Vecchio lo ha deciso in accordo con i sindacati, nonostante il calo degli utili nel 2020. Il premio base per tutti è di 1.420 euro

Un accordo che gli stessi sindacati hanno definito “sopra le aspettative per quanto riguarda l’importo complessivo”. In questo periodo così difficile, Luxottica ha deciso di premiare sostanziosamente i proprio dipendenti in relazione all’esercizio 2020. Nonostante nell’ultimo bilancio l’utile sia diminuito di 1 miliardo (anche se già nel secondo semestre c’è stata una netta ripresa dei ricavi), il gruppo Essilux ha deciso non solo di confermare 2,23 euro di dividendi per gli azionisti, ma anche di riconoscere ai lavoratori un premio di base da 1.420 euro, ai quali si andrà ad aggiungere una componente legata alla prestazione individuale, valutata sul conteggio delle presenze, una componente legata all’anzianità di servizio e un’altra componente legata alla presenza in flessibilità positiva. Per quanto riguarda le assenze, i sindacati hanno preso atto con soddisfazione del fatto che “verranno conteggiate unicamente le assenze effettuate da maggio 2020 a dicembre 2020. Saranno sottratte dal conteggio tutte le assenze dovute alla malattia Covid-19, alla quarantena, all’allontanamento precauzionale richiesto dall’azienda e alla cassa integrazione”.

Inoltre, verrà considerato giorno di presenza qualsiasi altro tipo di congedo parentale, così da tutelare anche i soggetti più fragili. Il premio – fanno notare le organizzazioni sindacali – sarà detassato sulla base del miglioramento degli indicatori ‘cancello’ previsti dal contratto integrativo in essere. Luxottica riconoscerà eccezionalmente sul totale importo del premio relativo al 2020 una maggiorazione, pari al 30%, che i lavoratori decideranno volontariamente se trasformare in parte o integralmente in welfare. “Di conseguenza – chiude una nota congiunta delle segreterie nazionali di Filctem, Femca, Uiltec -, un lavoratore che dovesse raggiungere il massimo complessivo del risultato e volesse convertirlo totalmente in welfare, potrà ottenere un premio totale superiore ai 2.700 euro. Restano, tuttavia, alcuni temi aperti inseriti nel contratto integrativo aziendale, quali ad esempio il part time incentivato, l’orario di lavoro, lo smart working e i comportamenti organizzativi, per i quali abbiamo ottenuto disponibilità aziendale di un ulteriore momento di approfondimento e monitoraggio”.