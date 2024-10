Lottomatica: nei primi 9 mesi crescono ricavi ed ebitda grazie all’online. Confermata la guidance. Il titolo perde quasi il 2%

La raccolta totale è cresciuta del 28%, ma in particolare l’online è cresciuto del 48%

Il gruppo Lottomatica ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con risultati in crescita a due cifre e ha confermato la guidance per il 2024. Tuttavia il titolo in borsa perde terreno e in tarda mattinata quota 11,27 euro in calo dell’1,83%. Il Ftse Mib perde lo 0,98%.

La società di giochi d’azzardo ha chiuso il terzo trimestre 2024 con utile netto adjusted di 55,3 milioni di euro (in crescita di 16,8 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2023), sopra le attese. Nei primi 9 mesi, la raccolta totale è stata pari a 27,8 miliardi (+28% annuale) con l’online in crescita del 48% (ovvero 17,12 miliardi), i ricavi a 1,4 miliardi (+19%, con l’online che ha contribuito per 543,6 milioni, segnando una crescita del 45%) e un ebitda adjusted di 483,1 milioni (+13%).

Tra gennaio e settembre sono cresciuti anche i ricavi dallo sports franchise (+13% a 313,2 milioni e del gaming franchise (+3% a 560,6). Il flusso di cassa operativo si è attestato a quota 353,3 milioni e l’indebitamento finanziario netto di 1,9 miliardi fa segnare una crescita di circa 650 milioni rispetto a 1,25 miliardi al 31 dicembre 2023. Lottomatica ha anche confermata la guidance per il 2024, che include ricavi tra i 2,03 e i 2,08 miliardi di euro con un ebitda adjusted tra i 700 e i 730 milioni .

L’integrazione con Sks365 porta buoni frutti

Il ceo Guglielmo Angelozzi si è detto molto soddisfatto dei progressi che Lottomatica ha compiuto quest’anno e ha sottolineato che “l‘integrazione con Sks sta procedendo a ritmo sostenuto e abbiamo aumentato il livello di sinergie che ci aspettiamo di ottenere”. I dati reported includono il contributo di Sks365 a partire dal primo maggio 2024 e le sinergie dall’inclusione in perimetro dell’ultima acquisizione sono salite al 30 settembre a 75 milioni, ovvero il 50% di quelle totali attese.

Quota record nel mercato del gaming

Lottomatica ha raggiunto una quota di mercato record nel terzo trimestre. Quella totale nell’online ha toccato il 29,9%, facendo segnare un aumento dell’1,7% su base annua. L’iSports è salita al 31,5% (+1,5%) e l’iGaming il 29,7% (+1,5%). La quota di mercato del terzo trimestre 2023 includeva già Sks365.