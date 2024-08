L’Oréal acquisisce il 10% di Galderma, società svizzera per la cura della pelle

L’Oréal ha acquisito il 10% di Galderma per circa 1,71 miliardi di euro in un’operazione strategica che include anche una nuova partnership scientifica. Questo passo segna il ritorno di L’Oréal nell’azienda e apre a nuove opportunità di innovazione nel settore della cura della pelle

L’Oréal, uno dei giganti globali nel settore della cosmetica, ha annunciato l’acquisizione del 10% nella società svizzera Galderma, azienda specializzata nella cura della pelle. La quota acquisita proviene da Sunshine SwissCo Ag, (un consorzio guidato da Eqt), Abu Dhabi investment authority (Adia), Auba Investment Pte. Ltd. L’importo dell’operazione non è stato reso pubblico. Il 10% di Galderma dovrebbe essere valutato circa 1,59 miliardi di franchi svizzeri, equivalenti a 1,71 miliardi di euro.

L’acquisizione è avvenuta attraverso uno scambio in blocco fuori mercato con il consorzio e sarà finanziata tramite la liquidità e le linee di credito disponibili di L’Oréal. Il completamento della transazione è previsto nei prossimi giorni. Questo accordo giunge pochi mesi dopo che Galderma è diventata pubblica tramite una delle più grandi Ipo dell’anno.

L’Oréal, partnership scientifica

Oltre all’acquisizione azionaria, L’Oréal e Galderma hanno concordato una nuova collaborazione scientifica. Questo partenariato si concentrerà su progetti di ricerca e sviluppo che sfruttano le competenze complementari delle due aziende: Galderma nelle soluzioni dermatologiche e L’Oréal nella biologia della pelle e nei metodi diagnostici. La partnership mira a innovare ulteriormente nel settore della cura della pelle, integrando expertise e risorse per sviluppare nuovi prodotti e tecnologie.

Galderma offre un ampio portafoglio di prodotti, tra cui dermocosmetici, farmaci dermatologici, filler, neuromodulatori e biostimolatori di acido ialuronico.

Ritorno nell’azienda per L’Oréal

Questa acquisizione segna il ritorno di L’Oréal in Galderma, che era stata fondata nel 1981 come joint venture tra Nestlé e L’Oréal stessa. Dopo essere stata interamente acquisita da Nestlé nel 2014, Galderma è stata venduta nel 2019 alla società d’investimento svedese Eqt per oltre 10 miliardi di dollari. Attualmente, Galderma impiega oltre 6.500 persone e gestisce quattro stabilimenti produttivi in Francia, Canada, Brasile e Svezia. Tra i suoi principali marchi c’è Cetaphil, il cui detergente fu lanciato nel 1947, ben prima della creazione di Galderma.

L’Oréal, leader globale nel settore della bellezza, ha adottato da tempo un approccio olistico alla cura della pelle. L’azienda si dedica a integrare strumenti diagnostici, prodotti topici, dispositivi di consumo e trattamenti estetici per offrire soluzioni avanzate contro l’invecchiamento cutaneo. Questo investimento in Galderma rappresenta una strategia di espansione significativa nel campo della dermatologia, un settore in crescita che combina bellezza e scienza della pelle.

“Sono molto lieto di annunciare questo investimento strategico e questa partnership con Galderma. Segna un passo ambizioso per L’Oréal e, fedele al nostro mantra ‘cogliere ciò che sta iniziando’, ci consente di esplorare la possibilità di collaborare nel mercato in rapida crescita dell’estetica, un elemento chiave per il nostro puro gioco di bellezza” ha dichiarato Nicolas Hieronimus, Ad di L’Oréal.

“Sosteniamo pienamente il management di Galderma e la sua strategia come operatore leader nel campo della dermatologia pura, rispettiamo la sua indipendenza e siamo molto fiduciosi nel suo potenziale di crescita a lungo termine”, ha concluso l’Ad.