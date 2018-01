L’euro rallenta, il petrolio corre e le Borse riprendono quota

Tutte positive le Borse sull’onda del rafforzamento del dollaro – Piazza Affari guadagna quasi lo 0,3% sulla scia di Mediaset, Stm, Fca e Yoox – Deboli però banche, assicurazioni e utilities.

Piazza Affari chiude in frazionale rialzo, +0,27%, 21.904 punti, una seduta altalenante, con utility e titoli finanziari tendenzialmente deboli, ma Stm, Fiat, Mediaset e Mondadori in gran forma. Una spinta positiva arriva, nel pomeriggio, da Wall Street, che apre intonata e sembra avviata a mettere a segno nuovi record. Gli investitori non danno troppo peso alle ripetute tensioni con la Corea del Nord, mentre guardano all’imminente pubblicazione dell’ultima riunione dei verbali della Fed (terzo rialzo dei tassi nel 2017), cercando spunti sulle eventuali prossime strette.

Il dollaro recupera terreno sull’euro. Al momento la moneta unica vale 1,202 dollari (-0,27%) e dopo il rally di ieri le aziende esportatrici del Vecchio Continente prendono una boccata di ossigeno. Anche questo imprime una spinta ai listini dell’eurozona: Madrid +0,3%; Parigi +0,81%; Francoforte +0,83%. Fra le notizie di rilievo delle giornata: la disoccupazione tedesca ai minimi storici e l’entrata in vigore, da stamattina, della Mifid2, direttiva europea che disciplina i servizi di investimento, a maggior tutela dei risparmiatori.

Bene Londra, +0,3%. Fra le commodity resta stabile l’oro, oltre 1317 dollari l’oncia; sale il petrolio, Brent +1,38%, 67,49 dollari al barile. Il secondario italiano, dopo un parziale recupero, chiude piatto. Il rendimento del Btp 10 anni è 2,07%; lo spread con il Bund tedesco 162.40 punti base.

Le blue chip protagoniste della seduta sono Stm, +3,15%, in linea con il comparto dei semiconduttori a livello globale. Brillante Mediaset, +2,98%. Acquisti copiosi per Ynap +2,04%. Nel gruppo Agnelli sfrecciano Fiat +2,57% (nonostante il dato deludente sulle vendite negli Usa) e Ferrari +1,72%.

Le vendite si concentrano su Italgas -2,16%; Banco Bpm -2,04%; Snam -1,59%; Banca Generali -1,5%; Azimut -0,94%. Sul segmento Star prosegue il rally di Mondadori, +8,08%.