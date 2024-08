L’estate calda dei risparmiatori, corsa ai beni rifugio: oro e bond. Crollano le criptovalute

Con i mercati in subbuglio, oro e bond offrono stabilità, mentre il Bitcoin tocca i minimi da gennaio. In un giorno, il valore delle criptovalute crolla di oltre 300 miliardi di dollari

L’estate 2024 sta mettendo a dura prova risparmiatori e investitori, con una volatilità mai vista prima sui mercati finanziari. In questo clima di incertezza, molti stanno abbandonando asset rischiosi per rifugiarsi in beni più sicuri come l’oro e i titoli di Stato americani e tedeschi. Tra le vittime di questa fuga dal rischio ci sono le criptovalute, con il Bitcoin in forte calo e l’intero settore delle valute digitali in sofferenza.

Il sell-off delle criptovalute è avvenuto dopo una pesante caduta dei mercati azionari globali. Lunedì 5 agosto, la borsa di Tokyo ha perso oltre il 12%, trascinando in profondo rosso tutti i listini europei, a seguito del significativo ribasso di Wall Street di venerdì scorso. Questa sequenza di eventi ha generato una vera e propria ecatombe finanziaria, una correzione di mercato che molti temevano, ma che è giunta in un momento inaspettato.

Mercati in profondo rosso: ecco perché

Il mercato azionario, che aveva visto una corsa intensa, soprattutto nei titoli tecnologici spinti dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, ora si trova ad affrontare una correzione profonda. Le valutazioni elevate dei titoli tecnologici hanno sollevato preoccupazioni su una possibile bolla speculativa, intensificando il clima di incertezza. Gli investitori si trovano ora in attesa di capire se questa fase rappresenta una semplice correzione estiva, un calo fisiologico tipico di agosto, o se si trasformerà in un vero e proprio tracollo.

A complicare ulteriormente la situazione, la debolezza economica negli Stati Uniti ha alimentato i timori di una recessione, mentre le tensioni in Medio Oriente, come la minaccia di un attacco dell’Iran a Israele, hanno esacerbato l’instabilità sui mercati. Con il rallentamento economico globale e i segnali di una correzione prolungata, gli investitori stanno cercando rifugi più sicuri. In questo contesto di crescente incertezza, la protezione dei portafogli è diventata una priorità assoluta.

Oro e bond: i beni rifugio per eccellenza

In tempi di crisi economica e alta volatilità, gli investitori cercano protezione in beni rifugio affidabili. L’oro e i titoli di Stato americani e tedeschi sono le scelte preferite.

L’oro, nonostante recenti fluttuazioni, mostra un moderato rialzo dello 0,81%, attestandosi a 2.490,20 dollari l’oncia. Anche argento e rame sono in crescita, mentre il platino segna un ribasso dell’1,18% a 956 dollari l’oncia. Questo aumento è sostenuto sia dagli investitori individuali sia dalle banche centrali, che cercano di diversificare le loro riserve.

I titoli di Stato, in particolare i Treasury americani e i Bund tedeschi, sono molto richiesti. Il rendimento dei Treasury decennali statunitensi è sceso al livello più basso dell’ultimo anno, al 3,75%, con una diminuzione dell’1,22%, segnalando un aumento della domanda per questi titoli sicuri. Anche i Bund tedeschi a 10 anni hanno visto scendere i rendimenti, con lo spread tra BTp e Bund aumentato a 154 punti base rispetto ai 150 punti di venerdì. Il rendimento del Bund è al 2,10%, mentre quello del BTp è rimasto quasi invariato al 3,64%.

Il crollo delle cripto: Bitcoin e Ethereum nel panico

Mentre oro e bond prosperano, il mercato delle criptovalute sta vivendo un crollo drammatico. In sole 24 ore, il Bitcoin ha subito una perdita di oltre il 10%, scendendo sotto i 50mila dollari. Questo calo rappresenta la peggiore settimana per il Bitcoin dai tempi del crollo di FTX. Anche altre criptovalute stanno soffrendo. L’Ethereum ha visto un calo del 20%, scendendo a 2.117 dollari, mentre il Litecoin è calato del 14,51%, sotto i 50 dollari, e Solana del 16%. Complessivamente, oltre il 18% della capitalizzazione totale del mercato crypto è stato spazzato via nelle ultime 24, secondo Coinmarketcap, con una perdita di oltre 300 miliardi di dollari negli ultimi tre giorni.

Questo ultimo crollo delle criptovalute potrebbe avere ripercussioni più ampie, dato che la Sec ha recentemente approvato nuovi fondi Etf per Bitcoin ed Ethereum. Questi Etf hanno attirato centinaia di milioni di dollari verso le criptovalute. Inoltre, Morgan Stanley ha annunciato che presto permetterà ai suoi consulenti finanziari di proporre Etf Bitcoin ai clienti, segnando un’importante novità per Wall Street.