Leonardo presenta le ultime novità al Salone di Ottawa

La società italiana è stata tra l’altro selezionata per partecipare alla gara per l’addestramento di piloti militari Future Aircrew Training (FAcT) e guida il team che sta negoziando il futuro contratto per l’ammodernamento della flotta di elicotteri SAR Cormorant.

Presente da oltre 50 anni nel Paese, Leonardo contribuisce ogni giorno alla sicurezza di persone, infrastrutture e attività economiche del Canada. L’elicottero AW101 Cormorant, utilizzato per le missioni di ricerca e soccorso, i radar meteo e di controllo del traffico aereo, i sistemi di comunicazione integrata: queste alcune delle tecnologie e dei prodotti di Leonardo in dotazione alle forze armate e alle agenzie governative canadesi. Forte di questa esperienza Leonardo parteciperà a CANSEC, il salone internazionale per la difesa e la sicurezza che si terrà dal 29 al 30 maggio 2018 a Ottawa. Un evento che permetterà all’azienda di illustrare i risultati di collaborazioni pluriennali con grandi, medie e piccole imprese canadesi e il radicamento nel Paese con una forza lavoro composta da 400 dipendenti altamente qualificati, cinque siti operativi e diversi centri di servizio per gli elicotteri.

Guardando al futuro, l’approccio di Leonardo al mercato canadese è focalizzato sulla creazione di opportunità di lavoro qualificato e investimenti in nuove tecnologie nell’aerospazio, difesa e sicurezza, contribuendo concretamente alla crescita economica del Canada attraverso nuove opportunità di business. Le più significative per valore e caratteristiche, sono senz’altro il programma Cormorant Mid-Life Upgrade (CMLU) per l’ammodernamento della flotta elicotteristica dedicata alla ricerca e soccorso e il programma Future Aircrew Training (FAcT) un complesso mix di prodotti e servizi per l’addestramento dei piloti militari. Al fine di coordinare le attività dell’azienda nel Paese, agendo come punto di riferimento per i clienti e gli stakeholder canadesi e supportare lo sviluppo dei business, in linea con il piano industriale, è stata recentemente costituita Leonardo Canada, con sede ad Ottawa.

Scelta come uno dei potenziali fornitori per il programma FacT, Leonardo Canada si candida a offrire le soluzioni più vantaggiose grazie alla sua grande esperienza nell’addestramento degli equipaggi sia nel campo dell’ala fissa che dell’ala rotante. Leonardo sta anche guidando la definizione della proposta del gruppo di partner industriali ‘Team Cormorant’ in risposta ai requisiti del programma Cormorant Mid Life Update (CMLU), i cui dettagli potranno essere approfonditi durante la visita allo Stand di Leonardo. Leonardo offre inoltre al Canada supporto tecnologico, industriale e commerciale per le future attività spaziali attraverso la propria partecipazione in NorthStar Earth and Space attraverso la Space Alliance (formata dalle joint venture Telespazio e Thales Alenia Space).

NorthStar è una società di servizi di informazione, con sede a Montreal, che sta sviluppando il più avanzato sistema satellitare al mondo per il monitoraggio dell’ambiente terrestre e la Space Situational Awareness. A CANSEC, Leonardo espone l’addestratore M-345 con livrea della pattuglia acrobatica canadese Snowbirds e l’elicottero TH.119. Inoltre, al salone l’azienda metterà in mostra il velivolo per l’addestramento avanzato M-346, e alcuni avanzati sistemi e sensori aeroportati, inclusi il radar a scansione elettronica Osprey, il sistema di sorveglianza elettronica SAGE e il sistema IFF. Nei settori terrestre e navale i visitatori potranno approfondire il sistema di comunicazione navale SHINCON il Software Defined Radio (SDR), una vera rivoluzione nel campo delle comunicazioni radio militari.