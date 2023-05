Leonardo perfeziona la cessione dell’attività Atm di Selex Es alla spagnola Indra

Air Traffic Management di Selex ES è attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di navigazione, sorveglianza e avvicinamento di precisione e atterraggio in rotta

Leonardo ha annunciato oggi che la sua controllata Selex ES, LLC, operativa negli Stati Uniti , ha perfezionato la cessione del ramo d’azienda Atm, relativo alle attività dei radioaiuti alla navigazione aerea, alla società Indra Air Traffic, Inc., interamente controllata dalla società spagnola Indra Sistemas S.A.

L’operazione, annunciata lo scorso novembre, è stata seguita da Stephens, in qualità di advisor finanziario e da Hunton Andrews Kurth, quale consulente legale e il suo perfezionamento è avvenuto in seguito all’ottenimento delle consuete autorizzazioni di legge, dice una nota di Leonardo.

L’attività di Atm

Air Traffic Management di Selex ES, che ha la sua sede principale in Kansas, è attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di navigazione, sorveglianza e avvicinamento di precisione e atterraggio in rotta. “Le attività Atm di Selex ES afferiscono al perimetro gestionale della Divisione Elettronica, ma sono un business a sé stante privo di sinergie infragruppo”, spiega Leonardo.