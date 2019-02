Leonardo, nuova partnership per il C-27J alla Nuova Zelanda

“Siamo felici di poter sfruttare le nostre eccellenze, tra cui la nostra profonda conoscenza del C-27J, per offrire ai clienti di questa regione servizi di supporto altamente competitivi”, ha affermato Nic Maan, direttore Northrop Grumman Australia – Technology Services.

Northrop Grumman Australia impiega una cinquantina di dipendenti presso la base Royal Australian Air Force (Raaf) per fornire servizi di logistica, ingegneria, modernizzazione e aggiornamento della flotta.

Il C-27J Spartan è un velivolo da trasporto tattico militare in grado di operare da piste d’atterraggio corte e non preparate. Inoltre, offre qualità uniche: robustezza, affidabilità e manovrabilità. Lo Spartan invece, è in grado di effettuare operazioni autonome da aree remote ed è qualificato per eseguire decolli e atterraggi corti su qualsiasi tipo di pista non preparata. Il C-27J è in servizio con alcune delle più importanti forze aeree, tra cui l’Aeronautica Militare italiana, l’esercito e la guardia costiera USA e l’ australiana Raaf.