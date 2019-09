Leonardo Innovation Award: concorso per studenti, come iscriversi

Una maratona di 48 ore durante le quali sviluppare progetti innovativi e soluzioni per la gestione di emergenze – Iscrizioni entro fine ottobre – I tre vincitori riceveranno premi in denaro

Al via le candidature per partecipare alla quindicesima edizione Innovation Award di Leonardo che si terrà il 15 e 17 novembre al Talent Garden Ostiense di Roma. Una maratona di 48 ore con la quale l’azienda guidata da Alessandro Profumo si rivolge a dipendenti e studenti universitari allo scopo di esplorare nuove frontiere della ricerca e della tecnologia.

“La nuova competizione – spiega la società in una nota – è uno strumento di Open Innovation pensato per lanciare nuove sfide tecnologiche, attingendo anche a contributi esterni”.

Gli studenti che parteciperanno all’iniziativa, dovranno realizzare un progetto innovativo, confrontandosi con professionisti, esperti del settore e mentor, e saranno chiamati a sviluppare soluzioni per la gestione delle attività in situazioni di emergenza, ideando strumenti di supporto ai soccorritori e progettando il prototipo funzionante di un mezzo autonomo per la ricognizione di un’area in condizioni critiche.

Per partecipare all’Innovation Award, studenti universitari e laureati dal gennaio 2018 in discipline Stem (Science, Technologies, Engineering, Mathematics) dovranno iscriversi (singolarmente o in team) entro il 31 ottobre.

La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’Innovation Award si terrà a Genova a novembre, alla presenza del vertice di Leonardo e di rappresentanti istituzionali. I primi tre team vincitori riceveranno premi in denaro. Nella stessa giornata saranno premiati anche i vincitori del concorso interno, che negli anni ha visto la partecipazione di circa 30.000 dipendenti di Leonardo e la presentazione di 10.000 progetti innovativi e proposte di brevetto.