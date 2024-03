Leonardo firma memorandum d’intesa con Bell per opportunità di collaborazione su tecnologie convertiplano

La collaborazione si basa sulla lunga storia di lavoro tra le due aziende, sia negli elicotteri tradizionali che nei convertiplani

Bell e Leonardo hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare insieme le possibilità nel campo delle tecnologie del convertiplano. Entrambe sono leader globali nella progettazione e costruzione di aeromobili ad ala rotante, sia per usi commerciali che militari. L’accordo si basa su una lunga storia di collaborazione tra le due aziende, sia negli elicotteri tradizionali che nei convertiplani. Inizialmente, si concentreranno sullo studio Nato Next Generation Rotorcraft Capability (Ngrc) – Concept Study 5, dove Leonardo guiderà una proposta basata sull’architettura del convertiplano, con il supporto di Bell.

Cos’è un convertiplano?

Un convertiplano è un tipo di aeromobile innovativo che unisce le caratteristiche di un elicottero con quelle di un aereo. In fase di decollo e atterraggio, si comporta come un normale elicottero, con rotori posti all’estremità dell’ala. Una volta in volo, i rotori ruotano progressivamente in avanti fino a diventare eliche traenti, permettendo al velivolo di volare come un turboelica. Questo processo avviene in modo automatico e sicuro grazie ai computer di bordo. L’AW609 di Leonardo, ad esempio, può trasportare nove passeggeri a una velocità di crociera di 500 km/h e con un raggio d’azione fino a 1400 km. Grazie alla sua versatilità, può decollare e atterrare verticalmente come un elicottero e volare ad altitudini elevate come un aereo, offrendo comfort, velocità e autonomia superiori rispetto agli elicotteri tradizionali.

I commenti

Lisa Atherton, presidente e amministratore delegato di Bell, ha commentato: ” Questo sforzo collaborativo tra Bell e Leonardo riflette la nostra comune visione che la prossima generazione di aeromobili ad ala rotante sarà influenzata da caratteristiche di velocità, raggio d’azione e manovrabilità che soltanto la tecnologia dei convertiplani può fornire. Siamo orgogliosi di rafforzare la relazione con Leonardo in un momento in cui continuiamo a valutare programmi emergenti nel volo verticale in Europa e negli Stati Uniti”.

Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Helicopters, ha aggiunto: “Valutiamo con entusiasmo nuovi sforzi comuni nelle tecnologie degli aeromobili ad ala rotante di prossima generazione, sulla base di una visione solida e condivisa sui vantaggi unici dei convertiplani. Leonardo ha sempre fermamente sostenuto queste tecnologie al fine di soddisfare nuovi requisiti, oggi ancora di più alla luce delle esigenze emergenti nel mercato”.