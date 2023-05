Leonardo firma accordi commerciali con Weststar in Malesia

Weststar, compagnia aerea charter malesiana introdurrà un convertiplano AW609 in Malesia. Inoltre ha firmato un’accordo con l’azienda italiana per l’acquisto di cinque elicotteri. Primo volo nella regione con l’utilizzo di bio-carburante sostenibile

Leonardo e Weststar (Weststar Aviation Services), compagnia aerea charter malesiana, hanno stretto accordi di sviluppo commerciale e tecnologico. L’annuncio è avvenuto nel corso del Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA 2023), esibizione marittima e aerospaziale che si svolge una ogni due anni a Langkawi, in Malesia.

Convertiplano AW609

Weststar introdurrà un convertiplano AW609 in Malesia e lo opererà sotto un contratto di leasing. L’aeromobile sarà utilizzato per svolgere diverse missioni nel paese e le sue capacità operative saranno sviluppate ulteriormente, per le specifiche esigenze e aspettative del mercato regionale. Leonardo fornirà formazione iniziale e supporto alla manutenzione, oltre ad attività dimostrative durante la fase di sviluppo delle capacità. Il programma AW609, primo convertiplano multiruolo al mondo progettato per ottenere la certificazione civile, segna l’ingresso del nuovissimo aeromobile nel sud-est asiatico.

Cinque elicotteri AW139

Weststar ha, inoltre, firmato un contratto per l’acquisto di ulteriori cinque elicotteri AW139 in configurazione offshore rafforzando il suo apporto all’industria energetica regionale. Da segnalare anche un importante traguardo di sostenibilità raggiunto da un elicottero AW139 di Weststar in configurazione VIP. L’elicottero ha effettuato il primo volo dimostrativo in Malesia con l’utilizzo di bio-carburante sostenibile, noto come Sustainable Aviation Fuel (SAF). Questo volo dimostra l’impegno di Leonardo nel ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione, contribuendo alla riduzione delle emissioni globali di carbonio.

Weststar Aviation Services è diventata uno dei principali operatori globali nel settore degli elicotteri offshore dal suo inizio nel 2003. Attualmente, l’azienda impiega una flotta di 35 elicotteri dei modelli AW139, AW169 e AW189 in diverse basi sparse in tutto il mondo. Questa collaborazione con Leonardo rafforza ulteriormente la posizione di Weststar come uno dei maggiori operatori commerciali di elicotteri Leonardo. L’azienda italiana, invece, continua a espandere la propria presenza nel mercato elicotteristico malese. Con un hub regionale per l’assistenza clienti e la formazione vicino a Kuala Lumpur, Leonardo è presente nella regione da molti anni, con centinaia di elicotteri che svolgono varie missioni.

“Considerato quanto Weststar sia costantemente alla ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza operativa, siamo entusiasti di collaborare con Leonardo per introdurre il convertiplano AW609 in Malesia. Questo aeromobile rivoluzionario trasformerà le nostre capacità operative, fornendoci una piattaforma versatile per svolgere le nostre svariate missioni. Siamo orgogliosi di essere i primi a portare nel sud-est asiatico il primo convertiplano multiruolo al mondo e non vediamo l’ora di dimostrare le sue eccezionali capacità ai nostri clienti attuali e potenziali. In Weststar, ci impegniamo a promuovere pratiche di aviazione sostenibili e a ridurre l’impatto delle emissioni. Siamo un passo avanti verso la riduzione dell’impatto ambientale nel settore dell’ala rotante in Malesia, grazie al successo del volo dimostrativo del nostro AW139 alimentato dal SAF di Petronas. Questo risultato dimostra il nostro impegno a perseguire soluzioni innovative che siano da traino per un cambiamento positivo nel settore. Rimaniamo impegnati a plasmare un futuro più verde per l’industria aeronautica e a ridurre le emissioni, oltre i confini” ha dichiarato Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, amministratore delegato di The Weststar Group.