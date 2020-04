Leonardo: distretto sanitario Florida ordina 2 eliambulanze

La contea di Palm Beach ha firmato un contratto per due elicotteri AW169 di ultima generazione prodotti dal gruppo italiano guidato da Alessandro Profumo.

Importante ordine per Leonardo: il Distretto Sanitario della Contea di Palm Beach, in Florida, ha firmato un contratto per l’acquisto di due elicotteri AW169, che saranno utilizzati come due eliambulanze. La Contea di Palm Beach è la più grande in tutta la Florida, con una superficie di oltre 2.300 miglia quadrate, e il servizio di elisoccorso è garantito anche in condizioni meteo difficili. Ecco perché la scelta non poteva che cadere sul mezzo di Leonardo, che presenta tra l’altro navigazione satellitare avanzata e capacità di avvicinamento e atterraggio in grado di garantire la massima sicurezza anche in presenza di scarsa visibilità.

L’AW169 è dotato di una spaziosa cabina – simile a quella di elicotteri appartenenti a categoria superiore – con interni versatili che permettono al personale medico di accedere al paziente sui 360 gradi, capacità essenziale per garantire cure efficaci anche in condizioni critiche. Gli AW169 di Trauma Hawk saranno anche i primi elicotteri di Leonardo dotati di barella longitudinale con carrello installato al fine di minimizzare il carico di lavoro del personale medico e la movimentazione del paziente durante l’inserimento e l’estrazione dalla cabina. Con le migliori caratteristiche di potenza e raggio d’azione rispetto ai modelli concorrenti nella stessa categoria di peso, l’AW169 può volare per 440 miglia nautiche, raggiungere fino a 160 nodi di velocità massima e salire fino a una quota di 14.500 piedi.

L’avionica di ultima generazione comprende un moderno autopilota e cockpit con tre ampi display compatibile con visore notturno. La modalità APU (Auxiliary Power Unite mode) consente di alimentare i principali sistemi di bordo con i rotori fermi, creando un ambiente sicuro, silenzioso e confortevole nella cabina e definendo nuovi standard per le missioni di elisoccorso.