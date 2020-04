Leonardo compra gli elicotteri svizzeri di Kopter

Il prezzo d’acquisto comprende una parte fissa da 185 milioni di dollari più una parte variabile legata a precisi traguardi a partire dal 2022 – Occhi puntati sul prodotto di punta: l’elicottero SH09

Leonardo ha concluso l’acquisizione della società svizzera Kopter Group AG dal gruppo Lynwood (Schweiz). L’operazione era già stata annunciata a fine gennaio.

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto, su base cash free/debt free, comprende una parte fissa che è stata confermata a quota 185 milioni di dollari, più una parte variabile (ossia un meccanismo di earn out) legata a precisi traguardi che fanno riferimento all’andamento del programma a partire dal 2022.

“L’acquisizione di Kopter – si legge in una nota del gruppo italiano guidato da Alessandro Profumo – permette a Leonardo di rafforzare ulteriormente la sua leadership mondiale e la sua posizione nel settore elicotteristico, in linea con gli obiettivi del piano industriale”.

Operante principalmente in Svizzera, Kopter è nata nel dal 2009 e all’inizio si chiamava “Marenco Swiss Helicopter”, acquisendo il nome attuale soltanto nel 2018. Tra i suoi prodotti di punta c’è l’elicottero SH09, che, secondo Leonardo, “unisce le caratteristiche più moderne in termini di tecnologia e sicurezza, offrendo eccellenti prestazioni a costi competitivi per varie applicazioni”.

Con questa acquisizione, il gruppo della difesa italiano “beneficerà di innovazione – prosegue la nota – nuove capacità industriali e competenze di ingegneria sviluppate da un’azienda giovane e dinamica. Il nuovo elicottero monomotore Kopter SH09 si inserisce alla perfezione nella moderna gamma prodotti di Leonardo offrendo opportunità per futuri ulteriori sviluppi tecnologici”.

In particolare, in termini di sinergie, il prodotto “si avvantaggerà del know-how industriale di Leonardo – conclude la nota – della sua esperienza in materia di servizi e addestramento e della sua rete commerciale, permettendo allo stesso tempo di accrescere la presenza sul mercato. Le competenze della società svizzera permetteranno di accelerare lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie, nuove capacità di missione e maggiori prestazioni tra cui soluzioni per la propulsione ibrida/elettrica”.

Malgrado l’acquisizione, Kopter agirà come persona giuridica autonoma e svolgerà il ruolo di centro di competenza all’interno della Divisione Elicotteri, in stretto coordinamento con Leonardo.