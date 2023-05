Leonardo: Cioffi non è più il Direttore Generale

Cambio della guardia nel top management del gruppo dopo le nuove nomine

Due giorni fa, l’assemblea dei soci di Leonardo ha nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione, guidato dall’ex ministro Roberto Cingolani, diventato amministratore delegato della società della Difesa, e dal nuovo presidente Stefano Pontecorvo. Dal board è stato escluso Assogestioni, con i posti di minoranza andati alla formazione proposta da alcuni fondi (GreenWood, Sachem e Banor).

Le novità ai vertici di Leonardo però non finiscono qui. Oggi la società ha fatto sapere che, a seguito del riassetto organizzativo”. le deleghe attribuite a Lucio Valerio Cioffi in qualità di direttore generale sono state ritirate. Le parti hanno quindi individuato una soluzione consensuale per un percorso progressivo di uscita dalla società.

Leonardo ha aggiunto che Cioffi “continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con l’azienda in qualità di dirigente fino al completamento del percorso condiviso e, conseguentemente, non sono previste indennità di fine rapporto, né attribuzioni di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica”.

Leonardo ringrazia Cioffi “per il prezioso contributo che ha garantito nei diversi ruoli a responsabilità crescente in quasi 40 anni di servizio”, conclude la nota.