Leonardo a Heli-Expo con tre elicotteri, primato nel civile

Il gruppo italiano si presenta all’esposizione di settore ad Atlanta con numeri e prodotti che confermano la leadership nel settore civile, anche negli Usa – Il gruppo detiene una quota di mercato del 40% in aumento del 7% sul 2017 – Nuopvo servizi e commesse anche per la difesa statunitense

Leonardo si conferma leader per la costruzione di elicotteri civili nel 2018. Il gruppo della difesa partecipa al salone elicotteristico Heli-Expo che si terrà ad Atylanta negli Usa fino al 7 marzo. L’azienda arriva all’appuntamento-chiave per il settore con una quota di mercato del 40% confermandosi così il primo costruttore al mondo per valore. Lo scorso anno inoltre sono aumentate le consegne complessive di elicotteri rispetto alle 149 unità del 2017.

“La flotta elicotteristica nordamericana – informa un comunicato di Leonardo, diffuso per l’occasione – è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, passando da oltre 200 a più di 450 unità. Lo stabilimento

Leonardo di Philadelphia ha fortemente contribuito negli anni con la consegna di oltre 550 elicotteri

a clienti negli USA e nel mondo, e fornisce servizi di assistenza a più di mille macchine tra Nord e

Sud America”

L’importanza degli Stati Uniti è in crescita per l’azienda che ha realizzato a Philadelphia un nuovo centro per la formazione-piloti mentre altri centri di assistenza tecnica sono in via di apertura a livello regionale.

L’attenzione agli Usa si spiega con l’interesse a cogliere le opportunità offerte dalle commesse in ambito militare dopo la selezione dell’elicottero MH-139 e in vista delle nuove gare indette dalla marina militare statunitense.

A Heli-Expo Leonardo presenta una serie di macchine e servizi tra i quali un AW119 in

configurazione offshore, un AW109 Trekker per elisoccorso e un AW169 con allestimento VIP.