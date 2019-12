L’auto elettrica costa di più di 10 anni fa

Nonostante le vendite di veicoli 100% elettrici nel mondo siano aumentate dalle 35.000 del 2011 agli 1,3 milioni attuali, il prezzo medio in Usa e Europa è aumentato – In controtendenza la Cina. Nel 2020 in arrivo i modelli più economici

I prezzi delle auto elettriche, nonostante la loro sempre maggiore diffusione, sono aumentati invece che calare nell’ultimo decennio. Quanto meno negli Usa e in Europa, mentre in Cina, grazie agli incentivi governativi e al lancio di modelli low cost, è accaduto il contrario. A rivelarlo è una analisi condotta a livello globale dallo studio Jato che però, va detto, ha preso in considerazione modelli di medio-alta gamma (a partire da Tesla), ipotizzando che i prezzi scenderanno anche nel vecchio continente non appena aumenteranno la loro quota di mercato veicoli più piccoli come la Fiat 500 elettrica, l’Opel Corsa-e, la Peugeot 208-e o la Mini elettrica.

Secondo Jato, se nel 2011 un’auto elettrica costava 100, oggi negli Stati Uniti costa 155 e in Europa 142, in assoluta controtendenza rispetto alle previsioni degli analisti di qualche anno fa. A rispettare quello che dovrebbe essere l’andamento logico (più auto elettriche=prezzi più bassi) è stata solo la Cina, dove peraltro l’irruzione delle auto non inquinanti sul mercato è stata ben più marcata: se nel mondo le auto 100% elettriche vendute sono passate dalle 35.000 del 2011 agli 1,3 milioni del 2018 (e agli 1,2 milioni solo nei primi 10 mesi del 2019), è sostanzialmente grazie a Pechino, che ha registrato 800.000 consegne l’anno scorso e già quasi 700.000 quest’anno. Mentre sia in Ue che in Usa non si è andato oltre i 200.000 ordini ciascuna.

La ricerca fa poi alcuni esempi concreti: negli Usa la Nissan Leaf SL da 107 cavalli costava 33.720 dollari nel 2011 e 36.720 nel 2017. La Model S di Tesla ha invece rifinito il prezzo al ribasso, ma non in maniera significativa: da 77.540 a 76.000 dollari tra il 2012 e il 2019. E’ soprattutto il confronto con le automobili alimentate a diesel a preoccupare: mentre si parla di transizione energetica da completare urgentemente entro il 2030, Jato rileva che negli Stati Uniti il prezzo medio dei veicoli a gasolio o benzina è di 35.970 dollari, mentre gli equivalenti modelli elettrici salgono a 51.691 dollari (+44%).