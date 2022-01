Lamborghini e Rolls-Royce: grazie al Covid esplodono le vendite delle auto di lusso

Nel 2021 entrambe le società di auto extra lusso hanno messo a segno un record storico di vendite – Il Ceo di Rolls-Royce spiega: “Effetto Covid: la vita può essere breve”.

Nel 2021, mentre le economie mondiali lottavano per centrare la ripresa dopo il tonfo innescato dalla pandemia di Covid-19 e il settore automobilistico cercava di barcamenarsi tra pesanti difficoltà logistiche e di approvvigionamento, i super ricchi hanno riscoperto l’amore per le supercar. Diminuite a causa delle restrizioni le spese in viaggi, ristoranti e altri beni di lusso, in molti (tra i pochi che possono permettersele) hanno deciso di affrontare il duro periodo pandemico, consolandosi con un auto da sogno. A dimostrarlo ci sono gli ultimi dati di vendita resi noti da due marchi simbolo del lusso internazionale, Lamborghini e Rolls Royce, che hanno messo a segno record storici di vendite. Performance importanti su cui costruire la rivoluzione del futuro: nel 2023 arriveranno infatti le prime supercar elettriche.

Ma torniamo a i dati attuali. La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, dal 1998 passata sotto il controllo di Audi, lo scorso anno ha consegnato 8.405 vetture, segnando il suo miglior anno di sempre a livello commerciale. In percentuale, le vendite sono cresciute del 13% rispetto al 2020, trainate dalle performance registrate in tutte e tre le macro regioni in cui Lamborghini è presente: America (+14%), Asia Pacifico (+14%) ed Emea (+12%). Da segnalare soprattutto le consegne effettuate negli Stati Uniti, che si confermano il primo mercato con 2.472 vetture vendute nel 2021, (+11%), e in Cina, diventata il secondo mercato di riferimento con 935 auto consegnate (+55%). Positivi anche i dati che arrivano dall’Italia, dove Lamborghini ha registrato vendite in rialzo del 3% con un totale di 359 vetture consegnate.





A dominare la classifica delle vendite non è però una delle classiche supercar sportive che hanno reso Lamborghini famosa nel mondo: al primo posto troviamo infatti il Super Suv Urus (5.021 unità consegnate). Segue Huracán, il modello V10, che ha registrato numeri in forte crescita con 2.586 vetture vendute. A queste si aggiungono le 798 Aventador, modello V12. Le stime per il 2021 sono positive senza dimenticare che tra 2 anni Lamborghini lancerà il suo primo modello di serie ibrido ed entro fine 2024 tutta la gamma sarà elettrificata, con l’obiettivo di abbattere del 50% le emissioni di CO2 a partire dal 2025. Previsto poi nella seconda metà del decennio l’arrivo di un quarto modello full electric.

Che il 2021 sia stato l’anno delle auto extra lusso lo dimostrano anche i numeri portati a casa dalla britannica (ma controllata dalla tedesca Bmw) Rolls Royce, che nei dodici mesi ha messo a segno uno storico record di vendite nel 2021, consegnando ben 5.586 veicoli, con un aumento del 49% rispetto al 2020.

In base a quanto spiegato, nel 2021 c’è stata “una forte domanda per tutti i modelli”, in particolare la berlina Ghost e il suv Cullinan nel corso di un’annata “fenomenale”.

“In molti hanno visto morire diverse persone all’interno delle proprie comunità a causa del Covid, e questo ha fatto pensare loro che la vita può essere breve ed è meglio viverla ora piuttosto che rimandare certe scelte a una data successiva. È proprio grazie a Covid che l’intero business del lusso è in piena espansione in tutto il mondo: le persone non hanno potuto viaggiare molto, non hanno potuto investire molto in servizi di lusso. E si sono accumulati molti soldi che sono stati spesi in beni di lusso”, ha detto il ceo Müller-Ötvös .

Anche Rolls Royce, nel frattempo, si prepara a lanciare la sua prima auto elettrica pura, Spectre, che dovrebbe arrivare sul mercato negli ultimi tre mesi del 2023. “Abbiamo consegnato più auto che mai nei 117 anni di storia del marchio con una domanda senza precedenti per tutti i prodotti in ogni mercato a livello globale”, ha affermato Muller-Otvos. “Questo è estremamente incoraggiante mentre ci prepariamo per il lancio storico di Spectre, la nostra prima auto completamente elettrica”, ha aggiunto.

E chissà che proprio le auto elettriche di lusso non diventino il nuovo oggetto del desiderio tra i super ricchi.