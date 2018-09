La rivista TIME passa alla famiglia Benioff per 190 milioni

La celeberrima rivista TIME cambia proprietario per la seconda volta in un anno.

Marc Benioff, fondatore della società Hi-Tech Salesforce, ha comprato la rivista TIME, insieme alla moglie Lynne, per 190 milioni di dollari. Fino ad oggi il settimanale apparteneva al gruppo Meredith, che a sua volta aveva l’acquisito nel novembre dello scorso anno.

L’annuncio arriva direttamente dalla “società venditrice”. Nella nota si legge che, l’acquisto del TIME da parte del Benioff sarà definito entro un mese.

I Benioff hanno inoltre sottolineato che non hanno intenzione di entrare nella gestione editoriale della rivista e che, almeno per il momento, gli incarichi editoriali e dirigenziali rimarranno gli stessi.

Ricordiamo che il gruppo Meredith, già editore di riviste con People, nel novembre 2017 aveva rilevato l’intero gruppo Time Inc. (che comprende anche Fortune e Sports Illustrated) per complessivi 2,8 miliardi di dollari.

“Siamo lieti di aver trovato acquirenti appassionati come Marc e Lynne Benioff per il marchio Time”, ha affermato attraverso una nota Tom Harty, presidente e ceo di Meredith. “Per oltre 90 anni, Time è stato all’avanguardia nei fatti più significativi con storie d’impatto in grado di condizionare il dibattito globale””.

Marc Benioff ha commentato su Twitter l’operazione: “Il potere di Time – ha scritto – è sempre stato nella sua narrazione unica delle persone e dei problemi che ci riguardano e ci collegano tutti. Un tesoro della nostra storia e della nostra cultura. Abbiamo un profondo rispetto per la loro organizzazione e siamo onorati di essere custodi di questo marchio iconico”.

— Marc Benioff (@Benioff) 16 settembre 2018