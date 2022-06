Kris Ruth asta online: NFT collezione”Eroi”, 24 Giugno su Foundation

Il prossimo 24 giugno inizia l’asta online di opere d’arte crittografiche appartenenti alla collezione “Heroes” di Kris Ruhs, un noto L’artista newyorkese e co-fondatore della Sozzani Foundation

L’apertura della vendita online sul mercato Foundation sarà la prima iconica creazione NFT degli Eroi Serie. Trattasi di pezzi unici che trasmettono potenti metafore di pace, solidarietà e nonviolenza. La trasposizione delle opere di Ruhs nei Non Fungible Tokens è stata possibile grazie alla collaborazione con Tailor Ventures, società di Venture Capital Tech, che ha ideato la piattaforma Xbinary ed è, inoltre, curatore del progetto NFT “Heroes” e un ponte tra realtà trasversali. Il primo drop di « Heroes » contiene 10 NFT unici che verranno rilasciati uno per uno, a partire da giugno 24, nei prossimi mesi.

La base d’asta sarà di 750,00 euro

Foundation è stata scelta perché è un mercato unico, dedicato esclusivamente agli artisti ed è coerente con e adattato alla serie “Heroes”.

KRIS RUHS

HEROES

Ai primi acquirenti delle opere, appartenenti alla serie “Heroes-Rare”, saranno concessi vantaggi esclusivi, come come: tessera associativa Fondazione Sozzani; ingresso gratuito alle mostre; un incontro con l’artista Kris Ruh; e l’accesso riservato alle prevendite per le aste future legate a “Heroes”.

Nelle sue creazioni trasformate in NFT “Heroes”, Kris Ruhs attinge al potere creativo per reinterpretare l’idea di perfezione assoluta degli eroi della mitologia greca. I suoi eroi lo sono personaggi antropomorfi tra la dimensione animale e quella umana, vivendo un momento di transizione in cui il loro potenziale è ancora in divenire. Egli intende racconta una metafora iconica dal forte valore simbolico il percorso evolutivo di ogni persona, dal superamento dei limiti e delle fragilità verso la migliore versione di se stessi che con vero eroismo dell’Essere queste creature, che con dignità rivendicano il loro diritto ad essere eroi.

Foundation è una piattaforma che mira a costruire una nuova economia creativa

Un mondo in cui i creatori possono utilizzare il Ethereum blockchain per valorizzare il proprio lavoro in modi completamente nuovi e creare connessioni più forti con sostenitori.