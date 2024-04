Juventus, conclusa in anticipo la vendita dei diritti inoptati dell’aumento di capitale da 200 milioni

L’esercizio dei rimanenti diritti di opzione ha sollevato Exor, l’azionista di maggioranza, il quale non è stato tenuto a coprire la quota non sottoscritta

È ufficiale: la Juventus ha concluso l’aumento di capitale da 200 milioni di euro, con il 97,6% già sottoscritto dagli azionisti. Rimaneva un modesto 2,4% di azioni nuove in circolazione, pari a 6.119.436 diritti di opzione non esercitati. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero, attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. Con questo, la Juventus ha completato il terzo aumento di capitale in poco più di quattro anni, portando il totale a 900 milioni di euro.

L’inoptato è stato piazzato oggi, 3 aprile, durante la prima seduta dell’offerta su Euronext Milan, con diritti che permettevano l’acquisto delle azioni a 1,582 euro, con un’offerta di una azione per ogni due diritti.

Dopo la conclusione dell’operazione, il titolo del club bianconero ha registrato un aumento dell’1,11% a 2,186 euro (ore 15:50). L’esercizio dei restanti diritti di opzione ha sollevato Exor, l’azionista di maggioranza, che non è stato obbligato a coprire la parte non sottoscritta. Quindi, la holding di Stellantis e Ferrari ha partecipato alla ricapitalizzazione solo in proporzione alla sua quota (63,8%), versando circa 127 milioni di euro.