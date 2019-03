Jus soli, la sinistra si fa male da sola

Riproporre oggi lo jus soli rischia di creare uno scontro politico e di andare contro al sentire della maggioranza degli italiani. La legge italiana, basata sullo jus sanguinis, è però migliorabile. Ecco tre proposte e alcune idee per affrontare con semplicità un tema molto complesso

La sinistra sembra proprio specializzata nel farsi male da sola. Oggi molti sostengono che occorre insistere nell’approvazione della legge così detta jus soli, non solo per motivi di giustizia sociale, ma soprattutto per dare un tratto identitario all’essere di sinistra. Si trasforma così un problema certo importante, ma non così fondamentale, in uno scontro politico contro i sentimenti della grande maggioranza degli italiani, scontro da cui la sinistra rischia comunque di uscire con le ossa rotte. In realtà si tratta di uno scontro basato sulla scarsa conoscenza della situazione attuale, su quello che l’Italia sta già facendo (ad esempio nessuno dice che il nostro è il Paese dove ogni anno vengono concesse quasi 200 mila cittadinanze, più che in altri paesi europei), e su come si potrebbero risolvere alcuni problemi senza isterismi né da una parte né dall’altra, e con provvedimenti di semplice buon senso.

Conoscere per deliberare è il vecchio motto di Luigi Einaudi che dovrebbe essere riportato in auge dai politici attuali . Per dare un contributo ad evitare guerre inutili pubblichiamo un articolo di Giuseppe Terranova tratto dal sito West Immigrazione che illustra con semplicità il complesso problema.